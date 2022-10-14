Son Dakika: Bir yeni zam da sigaraya!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 17:54
Son Dakika: Bir yeni zam da sigaraya!
Abone Ol google-news

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. 

Art arda sigara fiyatlarına gelen zam, yurttaşlarda sigaraya yeniden zam mı gelecek kuşkusu yarattı.

Viskiye 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini açıklayan Dündar, sigaraya zam geleceğini duyurdu.

"UZUN SÜREDİR BEKLETİLEN ZAMDI"

Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Dündar, "Bugün liste yayımlandı. Sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam geliyor. Bu zam uzun süredir bekletilen zamdı "dedi.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

 

 


Sigara zam Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler