Son Dakika: Bir yeni zam da sigaraya!

14 Ekim 2022 Cuma, 17:54

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Art arda sigara fiyatlarına gelen zam, yurttaşlarda sigaraya yeniden zam mı gelecek kuşkusu yarattı.

Viskiye 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini açıklayan Dündar, sigaraya zam geleceğini duyurdu.

"UZUN SÜREDİR BEKLETİLEN ZAMDI"

Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Dündar, "Bugün liste yayımlandı. Sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam geliyor. Bu zam uzun süredir bekletilen zamdı "dedi.

Dündar'ın paylaşımı şöyle: