Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:29

Güncelleme: 10.03.2025 - 09:29

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Peki, Sigaraya zam mı geldi? 10 Mart 2025 en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ, HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

Paylaşımında Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"İlk sigara zammı JTİ gurubundan 8 TL"

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 76 TL olacak.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Esse sigara gurubuna zam geldiğini duyurdu.

Gelen zamla birlikte Esse sigara grubunda en ucuz sigara 70 TL olurken, en pahalı sigara 90 TL oldu.

Sigara grubuna gelen zam 6 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak.

PM GRUBUNA DA ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklama ile PM sigara gurubuna da zam geldiğini duyurdu.

Zam sonrası bu gruptaki en ucuz sigara fiyatı 80 TL olurken, en pahalı sigara 89 TL oldu.