Tekirdağ’da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:09

Güncelleme: 23.03.2024 - 11:10

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çorlu ve Saray ilçelerinde kaçak sigara dolumu yapılarak, piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Polisin 4 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda, 319 bin 720’si dolu olmak üzere 323 bin 720 makaron, 3 sigara dolum makinesi, 4 kompresör ve 40 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.