iPhone 16 serisinin Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 05.09.2024 - 01:42

Güncelleme: 05.09.2024 - 01:42

Apple yeni etkinliğini 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu. iPhone 16 serisi hakkında ise önceki yıllardan bu yana pek çok iddia var. Yeni iPhone serisinde yapay zeka özelliklerinin yanında bazı tasarımsal dokunuşlar da olacak.

iPHONE 16'LAR TÜRKİYE'DE NE KADARA SATILACAK?

Fiyatı da merak edilen yeni iPhone serisinin özellikle Türkiye fiyatları merak konusu. Çünkü ABD'de sabit ya da çok küçük fiyat farkıyla satışa çıkan yeni iPhone'lar Türkiye'de yurtdışına kıyasla çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bunun en büyük sebebi vergi olurken, en son yapılan zamlarla en pahalı iPhone, 100 bin TL'nin üzerine çıkmıştı.

Öncelikle bir değişiklik olmazsa Apple, iPhone 16 serisini iPhone 15 serisini tanıttığı dönemdeki fiyattan satışa sunacak. Bu da 128 GB depolama alanına sahip iPhone 16'nın 799 dolar gibi bir fiyat etiketiyle ABD'deki kullanıcıların karşısına çıkacağı anlamına geliyor. Aynı hesapla bakıldığında 128 GB depolama alanına sahip iPhone 15 o günün dolar kuru ve KDV oranlarına göre 49 bin 999 TL'ye satışa çıkmıştı. En güncel iPhone 15 fiyatı ise 58 bin 499 TL olmuştu.

Bu hesaplamalara göre iPhone 16'nin en uygun fiyattan 799 dolardan çıkacağı düşünürse, KDV ve diğer vergiler olmadan 27 bin 200, ancak vergiler ve diğer ücretler ile 63 bin 999 TL'den çıkış yapması bekleniyor.

En pahalı iPhone 16 Pro Max ise ABD'de 1 bin 599 dolardan satışa çıkacak ancak Türkiye'de vergiler ve diğer ücretler ile bunun yaklaşık 118 bin 499 TL'ye çıkması oldukça yüksek.

Daha önce de Apple'ın iPhone 16 çıktıktan sonra iPhone 15'lere zam yapabileceği gündeme gelmişti. En uygun fiyatlı 128 GB depolama alanına sahip iPhone 15'in fiyatı 53 bin 499 TL'den 63 bin 94 TL'ye kadar çıkabilir. 128 GB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro ise 75 bin 499 TL'den 81 bin 368 TL'ye kadar çıkabilir. En pahalı iPhone 15 Pro Max 1 TB versiyon ise 107 bin TL'den 116 bin TL'ye kadar çıkabilir. Ancak elbette bunlar tahminler.