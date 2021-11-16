Sigorta piyasası, pandemiye rağmen büyüme eğiliminde

16 Kasım 2021 Salı, 04:00

Howden Group bünyesinde HX Analytics, Türkiye ile ilgili ilk raporunu “Covid-19 Sonrası Yaşanan Değişikliklerin 2020 Türkiye Ekonomisine Yansımaları ve Bu Gelişmeler Sonucunda 2021’e Etkileri” başlığı ile yayımladı. Rapor, özellikle piyasa oyuncularının tutumuyla ilgili ilginç değerlendirmeleriyle öne çıkıyor.

Bu kapsamda bilgi veren ve “Türkiye sigorta piyasası, pandeminin etkilerine rağmen büyüme yörüngesini sürdürecek” diyen Howden TMEA Bölge Üst Yöneticisi Atınç Yılmaz, şuna dikkat çekti:

‘FİNANSAL RİSK’ ÖNDE

“Piyasa dinamikleri, artan fiyat duyarlılığına ve daha muhafazakâr risk değerlendirme kriterlerine yanıt verecek bir biçimde yön değiştirdi. Bu da uluslararası kapasitenin geri çekilmesine ve yurtiçinde yerleşik olan sigorta şirketlerinin boşluğu doldurmaya başlamasına neden oldu. Genel olarak, ilk 5’te rekabet eden yerli şirketler 2020’de 2019’a göre yüzde 20 daha fazla prim yazdı. İlk 5 uluslararası sigorta şirketi 2019’da bir önceki yıla göre sadece yüzde 4 daha fazla prim yazdı. Bu değişen kapasitenin fiyat duyarlılığından, değişen şartlar ve koşullardan ve risk değerlendirme kriterlerinden kaynaklandığı düşünülüyor.”

Yine rapora göre, Türkiye’deki fiyat trendlerinde de değişiklikler oldu. Bu kapsamda riske göre uyarlanmış fiyatlandırmada en yüksek artışlar finansal risklerde, en düşük artışlar ise başta kaza sigortası olmak üzere tüm iş kollarında oldu. Fiyat değişikliğinin arkasındaki temel itici etmenler ise hasar geçmişi, rekabet, iştah veya kapasitedeki değişiklik eğilimleri olarak ortaya çıktı.

‘YENİ ÇÖZÜMLERİ OLUŞTURMAK ŞART’

Marsh, “Pandemi Sonrası Dünyada Mobilite Trendleri Raporu”nun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre sigorta sektörü gelişmezse küresel paylaşım ekonomisi ve mobilite sektöründeki büyüme duracak.

Marsh Türkiye Üst Yöneticisi Tarık Serpil, salgının dünya çapında yeni mobilite alışkanlıklarının benimsenmesini hızlandırdığına dikkat çekerek “Sigorta, bu hızlanan mobilite değişimine ayak uydurabilir ve gelişebilirse önümüzdeki yıllarda bu sektörde büyümeyi güçlendirebilir. Bunun için geçici işçileri destekleyen sigorta programları da dahil olmak üzere yeni sigorta çözümlerinin oluşturulması gerekiyor” dedi.

TAMAMLAYICI SAĞLIĞI ÇOCUKLARA ULAŞTIRACAKLAR

Yapı Kredi’nin, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında çocuklar için yenilik başlattığı açıklandı.

Bilgi veren ve salgınla birlikte sağlığın öneminin daha fazla ortaya çıktığını hatırlatan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi Mobil’e eklenen yeni özellikle ebeveynlerin, kendileri sigortalı olmasa bile 6-18 yaş arası çocuklarına uygun fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabileceğini belirtti. Ek olarak bu yöntemle alınan poliçelerde yüzde 10 oranında World puan hediye edilecek.

‘NAKLİYAT’ PAZARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Salgınla birlikte 2020’nin nakliyat sigortaları açısından zorlu geçtiğini belirten Can Sigorta ve Reasürans Brokerliği İcra Kurulu Başkanı Meral Sürücü Toraman, bu yıl ise ithalat ve ihracattaki artışa paralel taşımacılık sektörünün hareketlenmesiyle nakliyat sigortalarında da artış yaşandığını vurguladı.

Toraman ayrıca, bu sigortada fiyatı belirleyen önemli noktaların yükün cinsi, ambalaj şekli, taşınma biçimi, sevkiyatın rotası, taşıyıcı vasıtanın donanımı ve seçilen teminatın kapsamı olduğunu vurguladı.

‘HEDEF EKOSİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI’

Allianz Türkiye, yatırıma açık olmayan şirketler arasında ve sigorta sektöru¨nde “bir ilke imza atarak” Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun hazırladığı “Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu”nun bağımsız dış denetimden geçerek onaylandığını açıkladı. Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, “İkinci entegre raporla ilk defa finansal olmayan verileri de bağımsız dış denetimden geçirdik. Böylece öncü olmanın ötesine geçerek ekosistemin dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Raporda öne çıkan veriler ise şöyle: 2019’a göre kesilen poliçe başına kâğıt tüketimi yüzde 37.5 azaldı. Çalışanlara 124 bin 829 “kişisaat” eğitim sağlandı.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Emine Talay Turan, Unico Sigorta Genel Müdürü oldu. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Turan, profesyonel iş yaşamına 1993’te KPMG Denetim’de başladı

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şirketin yeni modeliyle IT ve operasyon departmanı personelinin istedikleri yerden çalışabildiklerini açıkladı.

- Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı’nın, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi seçildiği duyuruldu.

- Nissan’ın, önemli sigorta şirketleri ile yaptığı işbirliği kapsamında sunduğu “NISKASKO” ile özel tasarlanmış kasko sigortası ve yetkili servislerinde bakım hizmeti sunduğu açıklandı.

- Türkiye Petrolleri (TP) ve Koalay.com’un yeni bir işbirliği yaptığı açıklandı. Buna göre DASK, kasko, seyahat ve sağlık sigortası işlemleri TP Mobil üzerinden sunulmaya başlandı.