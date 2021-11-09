Sigorta şirketlerinin petrol ve gazla ilgili stratejileri eleştiriliyor

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden “BM İklim Zirvesi”, sigorta şirketleri açısından da önemli bir sorgulanma platformuna dönüştü.

Uluslararası alanda çok sayıda bileşeni olan “Geleceğimizin Sigortası” kampanyasının beşinci kez hazırladığı ve sigortacıların iklim politikalarına not veren yıllık karnesi, dikkat çekici saptamalar içeriyor. Buna göre, sigorta endüstrisi, yeni petrol ve doğalgaz üretimini destekleyerek iklim hedeflerine ulaşma çabalarını zora sokuyor. Geleceğimizin Sigortası Küresel Koordinatörü Peter Bosshard, bu konuda şu vurguyu yaptı: “Sigorta endüstrisi yeni petrol ve doğalgaz projelerini sigortalayarak iklim liderliğinden vazgeçiyor. Oysa bilimsel olarak fikir birliğine varılan şu husus açık: fosil yakıt üretimini artırırsak iklim felaketin önüne geçemeyiz.”

‘KÖMÜR’ İYİ ÖRNEK

Bu kapsamda sektörün kömürden çıkışı, hedefe elle tutulur sonuçlarla hızla ulaşılabileceğinin göstergesi olarak örnek gösteriliyor. 2017’den beri, 35 sigorta şirketi kömürü sigortalamaktan vazgeçti. Kömür şirketleri yükselen prim, azalan güvence ve daha uzun sigorta arayışlarıyla karşı karşıya. Ancak ABD ve Bermudalı sigorta şirketleri sigortalanabilirliği gitgide düşen bu sektöre son can simidini atıyor.

2021 yılıyla ilgili “Sigorta, Fosil Yakıtlar ve İklim Değişikliği Karnesi” ise dünyanın en önemli 30 sigorta şirketine odaklanıyor. Buna göre 10 sigorta şirketi küresel petrol ve doğalgaz sigorta piyasasının yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor. Ancak yine karneye göre, sadece AXA, Generali ve Suncorp yeni petrol ve doğalgaz projelerine sigorta sağlamayı bıraktı.

‘YEŞİL KART‘TA DATA PAYLAŞIMI SIKINTILI



Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) ev sahipliğinde geçen günlerde İstanbul’da düzenlenen “Plaka Anlaşması Dışındaki Üye Ülkeler Büroları Toplantısı”na katılan Council of Bureaux Başkanı Sandra Schwarz, “yeşil kart” sisteminin ülkeler arası seyahatlerde kazazedeleri koruyarak önemli bir amaca hizmet ettiğini, ancak bu kapsamda data paylaşımı ve yaptırımlar gibi önemli zorluklarla karşılaşıldığını söyledi.

TMTB Müdürü Akif Eroğlu da yetkisiz kişilerin sahte kartlarla sürücüleri dolandırdıklarını, masum sürücülerin zarar görmemesi için QR kodla ‘Yeşil Kart Sertifikası’nın teyidi uygulamasını devreye aldıklarını hatırlattı.

‘ARTAN SAĞLIK HARCAMALARININ ÇÖZÜMÜ TSS’

Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı, salgınla birlikte sağlıklı olmanın değerini daha fazla anlaşıldığını, ancak bu alanda artan harcamaların mali giderlerde ek bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Bu noktada tamamlayıcı sağlık sigortasına (TSS) atıf yapan Kırmızı, Covid-19 dahil bu tür harcamaların TSS’nin sağladığı geniş teminatlarla yük olmaktan çıktığını belirtti. Kırmızı ayrıca, şirket olarak özel hastane ve doktor seçme imkânı, yenileme garantisi gibi hizmetleri ücretsiz sunduklarını hatırlattı.

ONLİNE DANIŞMANLIĞIN KAPSAMINI GENİŞLETTİ

Aksigorta’nın, son dönemde en çok ihtiyaç duyulan uygulamalardan biri olan “Online Sağlık Danışmanlığı” hizmeti ile müşterilerinin yanında olmaya devam ettiği açıklandı.

Verilen bilgiye göre kapsamı genişletilen ve tüm sağlık ürünlerinde geçerli olan online doktor hizmeti, 14 farklı branşta, 50’ye yakın uzman doktor, psikolog ve diyetisyenlerle online görüntülü görüşme imkânı sunuyor.

Bu tür sağlık ürünlerine sahip olan müşteriler, 7/24 çağrı merkezi ya da web sitesi üzerinden randevu oluşturabilecekler.

‘İLK DOKUZ AYDA MÜŞTERİ SAYIMIZ 450 BİN ARTTI’

Anadolu Hayat Emeklilik’in 30 Eylül tarihli bilançosuna göre, şirketin aktif büyüklüğü yüzde 20 artışla 40.2 milyar TL, özkaynakları 1.6 milyar TL’ye ulaştı. İlk 9 aylık net kâr ise 421 milyon TL oldu.

Bilgi veren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, toplam bireysel emeklilik sistemindeki (BES) fon büyüklüklerini yıl başına göre yüzde 10 artırarak özel şirketler arasındaki lider konumlarını sürdürdüklerini, 4 milyar TL olan sigortalı varlıkları ile hayat sigortası pazarında da birinci olduklarını belirtti. Ertürk ayrıca “İlk dokuz ayda müşteri sayımız 450 bin kişi arttı” dedi. Şirket, 464’ü satış ekibi olmak üzere 1024 çalışan, 294 özel acente, İş Bankası ve 10 farklı banka üzerinden hizmet sunuyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- TARSİM, 2022 yılı üretim sezonu için, “Bitkisel Ürün Sigortası” ve “Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası” başvurularının yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine yapılabileceğini duyurdu.

- Ahmet Yaşar, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı oldu. Yaşar Quick Sigorta’daki genel müdürlük görevini de sürdürecek. Murat Şişli ise Corpus Sigorta genel müdür vekilliğine atandı.

- Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “18 yaş altı BES”e atıfla “Aileler bu işi sevdi. Hatta 0 yaş grubundan 5 bin 900 bebek katılımcıya ulaşılması, insanların güvenini gösteriyor” dedi

- Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında 2022 yılında uygulanacak aylık azami prim tutarı artış oranının yüzde 1.25 olarak uygulanacağını açıkladı.

- GTech Üst Yöneticisi Mine Taşkaya, Türk P&I Sigorta ile yeni bir işbirliği yaptıklarını, bu şirkete “analitik sigortacılık” çözümü “Wiseborad Insurance” ile hizmet vereceklerini söyledi.