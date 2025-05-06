Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurular yüzde 23 arttı: ‘Sorunlar’ hız kesmedi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 07:30

Yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla STK’ye başvuru sayısı yüzde 22.7 artışla 186 bin 168 adet oldu. Geçmiş yılların sonuçlarına bakıldığında, Ocak-Mart 2025 dönemi yeni rekor başvuruya işaret ediyor. Bu kapsamda, hayatdışı branşı başvuruları yüze 22.7 artışla 185 bin 962, hayat başvuruları yüzde 15.1 artışla 206 adet oldu.

Poliçe türü açısında en çok başvuru yüzde 26.5 artışla 177 bin 733 adede çıkan zorunlu trafik sigortasıyla ilgili. Bunu yüzde 152.4 artış ve 3 bin 312 adetle motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk, yüzde 4 düşüş ve 2 bin 689 adetle kasko, yüzde 76.1 düşüş ve 1214 adetle zorunlu deprem izliyor.

STK’ya başvuruların temel nedeni yüzde 28.9 artışla 149 bin 745’e ulaşan “tazminat ödenmemesi” oldu. Bunu yüzde 2.6 artışla 36 bin 361 adede yükselen “tazminatın eksik ödenmesi” takip etti.

STK hakemleri ise bu yoğunluk kapsamında, toplamda yüzde 6.1 artışla 165 bin 61 başvuruyu karara bağladı. Bu kararlara göre OcakMart 2024’ten Ocak-Mart 2025’e “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 68’den yüzde 66.3, “kısmen kabul” yüzde 12.5’ten yüzde 11.3’e düşerken “ret” oranı yüzde 19.5’ten yüzde 22.4’e ulaştı.