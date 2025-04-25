İsteğe bağlı sigortalı olmak için koşullar nelerdir?

25 Nisan 2025 Cuma

Soru: 1/8/1996 SSK girişliyim. Yaşım 62 ve 3600 günden SSK kapsamında emekli olmak istiyorum. Ancak çalışamıyorum ve prim gün eksiğim 910 gün. Emekli olmak için isteğe bağlı sigortalı olarak primimi tamamlamak istiyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmak için koşullar nedir ve ne kadar prim ödemem gerekiyor? Ali S.

Sigortalılık başlangıç tarihinize göre EYT kapsamındasınız ancak 15 yıl 3600 gün koşuluna göre emekli olacaksanız kademeli yaş sürecine girersiniz ve emeklilik yaşınız 60 olur. Bu durumda, SSK kapsamında emeklilik koşullarınız; 60 yaş + 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 gün olur. Yaş ve sigortalılık süresi şartları yerine gelmiş olmakla birlikte 3600 günü tamamlamadan emekli olmanız mümkün değil. Eksik prim ödeme gün sayınızı isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlamak isterseniz Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılırsınız. SSK kapsamında emekli olmak için son 2520 gün içinde en az 1260 gün SSK kapsamında hizmetinizin bulunması gerekiyor. 910 günü isteğe bağlı sigorta yoluyla tamamlarsanız yine SSK kapsamında emekli olabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalı olmak için koşullar şöyle:

- Türkiye’de ikamet etmek.

- 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Zorunlu sigortalı olmamak veya SSK kapsamında ay içinde 30 günden az çalışmak.

- Kendi sigortalılığınız nedeniyle aylık almamak.

- Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmak (e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilir).

İsteğe bağlı sigorta prim oranı yüzde 32 olup bunun yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, yüzde 12’si ise genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigortalılar asgari ile azami prime esas kazanç arasında olmak kaydıyla tercih ettikleri miktar üzerinden prim ödeyebilirler. 2025 yılında aylık;

- Asgari isteğe bağlı prim tutarı; 866,85 TL x 30 x yüzde 32 = 8.321,76 TL,

- Azami isteğe bağlı prim tutarı; 6.501,38 TL x 30 x yüzde 32 = 62.413,25 TL Olup, isteğe bağlı sigortalılar aylık 8.321,76 TL ile 62.413,25 TL arasında olmak kaydıyla istedikleri miktar üzerinden prim ödeyebilirler.

İsteğe bağlı sigortalılık talep tarihini takip eden günden başlamaktadır.

İLK İŞE GİRİŞTE MALUL SAYILDIM. NASIL EMEKLİ OLURUM?

Soru: Sigorta başlangıcım 15/2/2004 ve toplamda 2140 günüm var. Rahatsızlıklarım çok fazla. Malullük aylığı bağlanması için müracaat ettim ancak SGK ilk defa çalışmaya başladığım tarihte malul olduğuma karar verdi. Ben nasıl emekli olurum? Kayhan M.

Sigortalılara malullük sigortasından aylık bağlanabilmesi için ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte 5510 sayılı kanuna göre malul sayılmamaları (çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmemiş olmak) gerekmektedir. İlk defa çalışmaya başladıkları tarihte malul olduğu tespit edilen sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanmaktadır. Sigortalılık başlangıç tarihinizin 2004 yılı, yani 2008/Ekim öncesi olması nedeniyle, 5510 sayılı kanunun geçici 10. maddesi gereğince tarafınıza yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu aranmaksızın 15 yıldan beri sigortalı olup en az 3600 prim gün sayınızın bulunması gerekmektedir. İlk defa çalışmaya başladığınız tarihte malul olduğunuza ilişkin tespit yapıldığından ve bu durumun değişmeyeceği göz önüne alındığında, 3600 günü tamamlamanız halinde tarafınıza yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Eksik prim ödeme gün sayınızı SSK kapsamında çalışarak veya son 1260 günü geçmeyecek şekilde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlayabilirsiniz.

EVLENİRSEM AYLIĞIM KESİLİR Mİ?

Soru: Malul çocuk olarak ölen Bağ-Kurlu annemden dolayı yetim aylığı alıyorum. Evlenirsem aldığım maaş kesilir mi? Ayten K.

5510 sayılı kanunda ölen ana veya babadan dolayı hak sahibi çocuklarına ölüm aylığı bağlanmasında erkek, kız ve malul çocuk şeklinde ayrım yapılarak şartlar belirlenmiş olup ölüm aylığı bağlanması için tüm çocuklarda ortak koşul; 5510 sayılı kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamak veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır. Malul çocuklarda bu koşulun yanında ayrıca SGK Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmiş olma şartı da aranmaktadır. Malul çocukların aylıklarının kesilmesi ise aylık bağlanması için aranan şartların yitirilmesine bağlıdır. Malul çocuklara aylık bağlanmasında bekâr olma şartı bulunmadığından, bunların evlenmeleri halinde aylıkları kesilmemektedir. Evlenmeleri nedeniyle aylık kesilme şartı sadece hak sahibi eş ve kız çocuklarına ilişkindir.