Sigortayla ilgili suiistimal bildirimleri, ilk üç ayda yüzde 0.3 arttı: ‘Kendi malına zarar’ birinci

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Sigortalıların karıştıkları sahtecilik faaliyetleri, yeni yıla hem artış hem lider yöntemi değiştirerek girdi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde yer alan Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu’nun (SİSEB) raporladığı suiistimal verilerine göre bu büroya, yılın ilk üç ayında (Ocak-Mart 2025) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 artışla 1586 adet suiistimal bildirimi yapıldı.

Bunların 1314’ü sigorta şirketleri, 272’si diğer kaynaklar üzerinden SİSEB’e ulaştı. Bu bildirimlerin sayısı, Ocak-Mart 2024’te aynı sırayla 1383 ve 199 adetti. Branş bazında bakıldığında ise SİSEB’e yapılan bildirimlerin ilk sırasında açık ara oto sigortalarış yer alıyor.

1500 bildirim sadece bu branş için yapıldı. Diğer öne çıkan sigorta alt branşları ise 21 dosya ile hayat, 4 dosya ile yangın ve 3 dosya ile ferdi kaza oldu.

NEDEN ‘YALAN BEYAN’

Yine SİSEB’in verilerine göre sigorta şirketleri tarafından bildirime konu yapılan suiistimal yöntemlerinin ilk sırasında yüzde 22.6 ile “kendi malına zarar verme” var. Geçen yılın aynı döneminde ilk yöntem yüzde 26 payla “sürücü değişikliği/ firarı”ydı. Yine Ocak-Mart 2025’te, yöntemlerin ikinci sırasında yüzde 20.8 payla “sürücü değişikliği firarı”, üçüncü sırasında yüzde 18.5 payla “hasar sonrası sigortalama” yer alıyor. Ayrıca “planlanmış hasar”ın payı yüzde 7.2, “sahte kaza tespit tutanağı”nın payı yüzde 6.3 oldu. “Diğer” yöntemlerin toplam payı ise yüzde 24.6. Öte yandan sigorta şirketlerinin bildirim giriş nedenlerine bakıldığında, ilk sırada yüzde 68.4 payla “yalan beyan sebebiyle reddedilenler” bulunuyor. Bunu yüzde 14.3 payla “sigortalının feragat ettikleri”, yüzde 13.3 payla “ek araştırma ile saptanmışlar”, takip ediyor.