Mehmet Şimşek'e 15 maddelik 'Ayhan Bora Kaplan' sorusu

Yayınlanma: 09.06.2024 - 20:24

Güncelleme: 09.06.2024 - 20:24

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'a ilişkin soruşturmada yaşanan kriz devam ediyor.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve bir kamu bankasının, Kaplan'ın para akladığı birçok şirkete 550 milyon TL’den fazla kredi verdiğini ortaya çıkaran rapor, Meclis gündemine de geldi.

CHP'Lİ KILINÇ'TAN 15 SORULUK ÖNERGE

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, söz konusu bankanın jet hızıyla sansürlettiği haber ve söz konusu rapordaki iddialar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle 15 soruluk bir önerge verdi.

Önergede, Kaplan'ın 2020'ye kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma kayıtlarında ‘garson (Servis elemanı)’ olarak göründüğüne dikkat çekilerek, "2020 yılı ve sonrasında ise hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştiriyor. Bu hareketlilik MASAK’a bildirildi mi?" diye soruldu.

CHP'li Kılınç ayrıca, Kaplan'ın şirketlerinin kamu bankasından aldığı kredinin ne kadarını ödediğini, ilgili haber hakkında niçin "içerikten çıkarma" kararı alındığını, söz konusu şirketlerin kamu sermayeli bankalardan kredi kullanmasına bazı siyasetçilerin aracılık ettiği iddiasının doğru olup olmadığını da sordu.

Bahsi geçen MASAK raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu’nun istemi üzerine hazırlanmıştı.

'HANGİ ŞİRKETLERE NE KADAR KREDİ VERİLDİ?'

CHP'li Kılınç’ın Bakan Şimşek’e raporla ilgili yönelttiği sorular şöyle:

1- ABK Suç Örgütü soruşturması kapsamında el konularak yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na geçen şirketler hangileridir?

2- El konulup TMSF’ye geçen şirketlere kamu sermayeli mevduat bankalarından 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında hangi bankadan, hangi tarihlerde ne kadarlık bir kredi verildi?

'ÖDENMEYEN KREDİ VAR MI?'

3- El konulup TSMF’ye geçen şirketlere kamu sermayeli mevduat bankalarından kredi verilmişse kredilerin geri ödemesi yapıldı mı? Ödenmeyen kredi varsa, ne kadar?

4- ABK şirketlerine kredi verilmişse bu kredilere karşılık hangi teminatlar alındı?

5- ABK Suç Örgütü davasının sanıkları ile ABK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle mahkeme kararı ile el konularak yönetimi TMSF’ye geçen şirketler, Varlık Barışı düzenlemesinden kaç kez yararlandı? Sermaye piyasası araçlarının miktarı ne kadar?

'BANKA YETKİLİLERİNİN ÖRGÜTLE BAĞLANTILARI ARAŞTIRILDI MI?'

6- ABK savcılık ifadesinde, “Kredi kullandığımız bankadaki yetkililer bize farklı iş kollarında şirket edinmemizi söyledikleri için bu kadar fazla şirket kurduk” dedi. Bu görevliler kimler, örgütle bağlantıları ve mal varlıkları araştırıldı mı?

7- Suç örgütü içinde yer alan K.Ö.’nün, kardeşi K.Ö. aracılığıyla kamu bankasından teminatsız kredi aldığı iddiaları araştırıldı mı? K.Ö., banka koordinatörlüğünden hangi tarihte ve hangi gerekçeyle alındı?

'GARSON GÖRÜNÜYOR'

8- MASAK’ın raporunda ABK, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar ‘Garson (Servis elemanı)’ olarak görünüyor, banka hesaplarında hareket bulunmuyor. 2020 yılı ve sonrasında ise hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştiriyor. Bu hareketlilik MASAK’a bildirildi mi?

'NEDEN ARALIK 2023'E KADAR İNCELENMEDİ?'

9- ABK, 2006-2019 yılları arasında “uyuşturucu ticareti yapmak”, “kasten öldürmek”, “kasten yaralamak”, “suç işleme amacıyla örgüt kurmak”, “uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “hırsızlık”, “başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “mühür bozmak”, “görevi yaptırmamak için direnmek”, “parada sahtecilik” ve “silahla ateş etmek” gibi 89 suçtan kovuşturma ve soruşturma geçirdi. Bunca suç kaydı bulunan ABK’nın, ticari faaliyetleri neden 2023 yılının aralık ayına kadar MASAK tarafından incelenmedi?

'NEDEN SANSÜR TALEBİNDE BULUNULDU?'

10- MASAK’ın “Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu”nda, ABK suç örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konularak yönetimi TMSF’ye geçen şirketlerden birine (isim veriliyor) 2021-2022 yıllarında kamu bankasından 25 kez toplam 480 milyon 515 bin TL kredi verildiği bilgisi yer aldı. Bu bilgi MASAK raporunda yer almışsa banka 6 Mayıs 2024 tarihinde MASAK Raporunu konu alan haberler ile ilgili neden “İçeriğin Yayından Çıkarılması” talebinde bulundu?

ENERJİ ŞİRKETİNİ DE SORDU

11- ABK ile bağlantılı olduğu için TMSF’ye geçen şirketin, aldığı kredi karşılığında De Solar 7 Limited Şirketi’nin hisselerini bankaya rehin gösterdiği iddiası doğru mudur? Bu şirketin, başka bir şirkete satılmadan üç gün önce sermayesinin 15 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarılarak 10 kat artırdığı bilgisi yer aldı mı?

12- Suç örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konulan ve yönetimi TMSF’ye geçen enerji şirketine kamu bankasından 2022 yılının farklı tarihlerinde 125 milyon lira kredi verildi mi? 2021 yılında cirosu sadece 3 bin 540 TL olan şirkete milyonlarca lira kredi hangi gerekçeyle verildi?

13- Kamu bankasından mühendislik ve enerji şirketline kullandırılan kredilerde bankacılık mevzuatına aykırı durum olup olmadığı incelendi mi?

'SİYASETÇİLERİN ARACILIK YAPTIĞI İDDİASI ARAŞTIRILDI MI?'

14- ABK, yakınları ve suç örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konularak yönetimi TMSF’ye geçen şirketlerin kamu sermayeli bankalardan kredi kullanmasına bazı siyasetçilerin aracılık ettiğine yönelik iddialar MASAK tarafından araştırıldı mı? Raporda bu konuda bilgi ve değerlendirme neden bulunmuyor?

15- ABK suç örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konularak yönetimi TMSF’ye geçen şirketlere kredi kullandırılan bankanın, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin ABK ile ilişkisi olup olmadığı, mal varlığı araştırıldı mı?