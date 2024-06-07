Şimşek: Zorunlu afet sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz

Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:07

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Zorunlu afet sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alınacağını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zorunlu Afet Sigortası'nı haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz. Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor. Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken, köy alanlarını da kapsıyor" ifadelerini kullandı.