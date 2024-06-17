Şimşek'ten 'kayıt dışılık' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde yoğun kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştıracak. Bakan Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz" dedi.
Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu.
Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek.
Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.
Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizdi.
Bu yöndeki denetimlere ilişkin, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.
Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 17, 2024
Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz. https://t.co/KMtmbUDRRl
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