Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong: 'Yüksek enflasyon ve faiz yakın zamanda normale dönmeyecek'
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, "Dünyadaki yüksek enflasyon ve faiz oranları yakın zamanda normale dönmeyecek" dedi.
Channel News Asia'nın haberine göre Başbakan Lee, ülkesinin 57. Ulusal Gün konuşmasında yaptığı açıklamada, dünyanın on yıllardır tadını çıkardığı düşük enflasyon ve faiz oranlarına yakın zamanda dönmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
GÜVENCE VERDİ
Başbakan Lee, Singapurluların bölgenin şimdiye kadarki gibi barışçıl ve istikrarlı olamayabileceği ihtimaline de hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.
Singapur, Covid-19 salgını sınavını atlatmış olsa da önlerindeki yolun kolay olmayacağını ve vatandaşların birlik içinde kalmaları gerektiğini belirten Lee, hükümetin halkın yükselen fiyatlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için "gereken her şeyi yaptığına" dair güvence verdi.
Başbakan, "Hükümet ayrıca işler kötüye giderse Singapurlulara yardım etmek için daha fazlasını yapmaya hazır ama temel gerçek şu ki uluslararası ekonomik koşullar değişti" diye konuştu.
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