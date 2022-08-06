Erdoğan, yüzde 80'lik enflasyonu unuttu: 'Ekonomik hayatın durmasına izin vermedik'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:58

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Burada ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik büyümesini istikrarlı sürdüren sayılı ülkeler arasında olduğunu iddia etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre enflasyon yüzde 79,60'ya yükselirken Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında 1. sıraya yerleştik. Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihacat yapan Türkiye'den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye geldik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bundan 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda buranın bilişim üssü olacağını ifade etmiştim. Aradan geçen zamanda vadimizin bu hedeflerine adım adım yürüdüğünü görüyoruz. Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanı ile ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezidir. Milli Teknoloji hamlemize büyük bir ivme katıyor.

Güzel işler yapanları, ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmek bizim geleneğimizin mirasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı olaraki, yenlikçi kaliteli projelerin ortaya çıkmasını çok ama çok ehemmiyet veriyorum. 2021'den bu yana en çok ihracat yapan ve kadın istihdamı en çok olan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi kutluyorum."

"EKONOMİK HAYATIN DURMASINA İZİN VERMEDİK"

"Teknolojik bağımsızsızlığınızı kazanmadan, ne ekonomik ne siyasi anlamda özgürlüğünüzü temin edebilirsiniz. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın en müreffeh ülkeleri dahi sağlık çalışanları için maske bile bulamadı. Üretimleri durma noktasına geldi. Türkiye olarak bu zorlu süreçte başarılı bir imtihan verdik. Ekonomik hayatın durmasına müsade etmedik. Türk firmaları hükümetimizin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını yukarı taşıdılar."

Dün Soçi'deydim, döndüğümde akşam ekranlarda Rusya'dan gelen kruvazör gemisinin Trabzon'a yanaşmasını gördüm. İftihar ettim. Trabzon Limanı'na artık turistler kruvazör gemisiyle geliyor."

ERDOĞAN YÜZDE 80'LİK ENFLASYONU UNUTTU: 'G20'DE 1. SIRAYA YERLEŞTİK'

"Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında 1. sıraya yerleştik. Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye geldik.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Hayata geçirdiğimiz politikaların müspet sonuçlarını önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde, özellikle enflasyonda daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan mutlaka çıkartacağız."

"BU ÜLKE TOPLU İĞNE ÜRETEMİYORDU"

"Az önce bakanımız tüfeklerden bahsetti, bırak tüfeği Sayın Varank ne tüfeği, bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Şimdi AKINCI. Ben Sayın Bush ABD'de başkanken kendisiyle bir ziyarette, daha henüz başbakan olmamıştım ama seçimi kazanan partinin başkanıydım, ziyarette bir konuyu ele aldım. Dedim ki; 'Terörle mücadelede bize gerekli destekleri verecektiniz hani, İHA'lar, SİHA'lar verecektiniz', dedi ki; 'Bunlar verilmiyor mu?' Bu işi halledeceksiniz dediler ve bize o zamanın şartlarında 24-48 saat ile İHA'ları verdiler. Ondan sonra yine çekip alıyor tabi. Bir savaş halini düşünün, dün sayın Putin'le de bunları konuştuk, bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor."

TOGG AÇIKLAMASI

"Türkiye'nin Otomobili'ni de 29 Ekim 2022'de inşallah, fabrikanın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023 ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Yapamazsınız diyenlere inat ülkemiz ve dünyanın hizmetine sunacağız. Buradaki üretimi, girişimci ruhu yerinde görsünler. Gelsinler Türkiye'nin sanayi alanında neleri başardığını görsünler."