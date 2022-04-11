Singapur Konvansiyonu'nun iş dünyasına etkileri TOBB'da ele alındı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 14:38

TOBB Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, arabuluculuğa ve tahkime ilişkin her iki tarafın da kazandığı, memnun kaldığı bir çözüm metoduna ulaşılması gerektiğini söyledi. Birkan, Kasım 2013'te devreye alınan arabuluculuk sisteminde bugüne kadar 2 milyona yakın uyuşmazlığın çözümle sonuçlandığını aktardı.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da arabuluculuk konusunda araştırmalardan politika geliştirme faaliyetlerine, kanunun hazırlanmasından idari uygulamalara kadar birçok alanda görev aldıklarını anlattı.

Arabuluculukta yabancı yatırımcılara “güven duygusu" verebilmenin iki şartı bulunduğunu belirten Yavuz, "Bunlardan ilki gizliliğin garanti altına alınması, ikincisi ise sürecin kurumsal olarak yürütülebilmesi. Ülkemizde özellikle bu iki konuda önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Açılan arabuluculuk merkezlerinin artık daha kurumsal bir süreç izlediklerine şahit oluyoruz. Bu noktada bu kurumun gelişmesi ve kurumsallaşması için arabuluculuk kanununun yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek isteriz" dedi.

Yavuz, yabancı yatırımcılar açısından önemli bir diğer konunun ise tahkim olduğunu, TOBB Tahkim Merkezinin özerk yapısıyla 1991'den bugüne faaliyetlerine devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TOBB Tahkim Merkezi aynı zamanda, ülkemizde kurulmuş en tecrübeli ulusal ve milletlerarası tahkim merkezi özelliğini taşıyor. TOBB Tahkiminin öne çıkan iki temel özelliği bulunuyor. Bunlardan ilki, uyuşmazlıkların 6 ay içinde çözümlenmesi. İkincisi, yargılama masraflarının mahkemeler ile diğer kurumsal tahkim merkezlerine kıyasen çok daha ekonomik olması. Yine kurucuları arasında yer aldığımız İstanbul Tahkim Merkezi ile de İstanbul’un tüm çevre coğrafyamız için tercih edilen bir tahkim merkezi olması için çalışıyoruz"

Yavuz, Singapur Konvansiyonu'nun en önemli özelliğinin, ticari uyuşmazlıklar kapsamında arabuluculuk sonucunda imzalanan sulh anlaşmalarının, taraf ülkelerde ilave bir mahkeme veya hakem kararına gerek kalmaksızın icrasını mümkün hale getirmesi olduğunu söyledi.

SİNGAPUR KONVANSİYONU

Singapur'da 7 Ağustos 2019'da Türkiye'nin de dahil olduğu 46 ülke tarafından imzalanan Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Singapur Konvansiyonu); Singapur, Fiji ve Katar'ın iç hukuk onay sürecini tamamlamasıyla birlikte 12 Eylül 2020'de yürürlüğe girdi. Konvansiyona 11 Nisan 2022'den itibaren taraf ülke haline gelen Türkiye'de, yatırımcılar Singapur Konvansiyonu güvencesiyle yatırım yapma imkanına kavuşacak; Türkiye'de yabancı yatırımcıların ve iş insanlarının hukuken kendilerini daha fazla güvende hissetmelerine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanacak.