Sınır kapısında TIR kuyruğu 18 kilometreye düştü
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, 13 Ekim'de 1041 TIR'ın çıkışının gerçekleştirildiğini belirterek, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda açıldığı günden itibaren en yüksek TIR çıkışına imza atılarak rekor kırıldı" dedi.
Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar hafta içinde Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 38 kilometreye kadar çıkarken, bugün kuyruk 18 kilometreye düştü.
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Hamzabeyli'den 13 Ekim'deki TIR çıkış rakamını paylaşarak, yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu. Vali Kırbıyık, sınır kapısında görevli personele ve iş birliği için Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür ederek, "13 Ekim Perşembe günü Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1041, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1307 TIR'ın çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda açıldığı günden itibaren en yüksek TIR çıkışına imza atılarak rekor kırıldı. Kararlı takipleri için Ticaret Bakanlığı'mız ve Sofya Büyükelçiliği'mize, sınır kapılarımızda fedakarca görev yapan personelimize ve bu süreçte iş birliği sergileyen Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- 12 ay sonra dolar...
- Öyle mi genel müdür?
- MHP'de istifa depremi
- MEB'den kritik 'ara tatil' açıklaması
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu