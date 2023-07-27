Sinop'ta ekmeğe yüzde 60 zam
Sinop'ta 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamlanarak 8 lira oldu.
Sinop'ta fırıncı esnafının artan maliyetler dolayısıyla zam talebinde bulunması üzerine ekmek 8 lira oldu.
220 gramı 5 liradan satılan ekmeğin, alınan karar doğrultusunda gramajının 240'a yükseltilmesi ile birlikte zam uygulanarak 8 liradan satılacağı bildirildi.
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