Sinop'ta ekmeğe yüzde 60 zam

Sinop'ta 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamlanarak 8 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:38
Sinop'ta ekmeğe yüzde 60 zam
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Sinop'ta fırıncı esnafının artan maliyetler dolayısıyla zam talebinde bulunması üzerine ekmek 8 lira oldu.

220 gramı 5 liradan satılan ekmeğin, alınan karar doğrultusunda gramajının 240'a yükseltilmesi ile birlikte zam uygulanarak 8 liradan satılacağı bildirildi.


Sinop Ekmek zam

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