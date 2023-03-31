Şişecam'dan ABD'de lojistik alanına yatırım kararı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:47

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 13:47

Şişecam'ın yüzde 100 sahipliğindeki bağlı ortaklığı Şişecam Chemicals USA, devam eden soda külü yatırımının potansiyel ihracatında kullanılacak lojistik altyapıyı kurmak üzere yıllık 5 milyon ton kapasiteli Stockton Liman İşletmesi Projesi'ni yürütecek Denmar US LLC'ye ortak olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, devam eden ABD'deki doğal soda külü yatırımının potansiyel lojistik ihtiyaçları için Ciner Grubu ile yeni bir iş alanına yatırım kararı aldı.

Stockton Liman İşletmesi yatırımının, Şişecam'ın 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan doğal soda külü yatırımıyla uyumlu olarak 2027 yılında faaliyete başlaması hedefleniyor.

Şişecam, yeni yatırımıyla ABD'de doğal soda külü ihracatı hedeflerine ulaşmasını sağlayacak tedarik zinciri yapılanmasını kurarak sürdürülebilir büyümeyi garanti altına alacak.

"2029 YILINDA DA YILLIK 5 MİLYON TONLUK TAM KAPASİTEYE ÇIKARTILMASI PLANLANIYOR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın 2021'de doğal soda külü alanında ABD'deki varlıklarını güçlendirme kararını duyurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Büyüyen pazar ve artan talepler, aldığımız kararın isabetli olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Doğal soda külü faaliyet alanı bugün Şişecam operasyonları içinde en yüksek karlılığa sahip iş alanlarından biri. Planlamalar çerçevesinde devam eden Pasifik Projesi'ne ait 5 milyon ton doğal soda kapasitesinin 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınmasıyla birlikte Şişecam ve Ciner ortaklığının ABD soda operasyonları toplam üretim kapasitesi 7,5 milyon tona ulaşacak. Uluslararası pazara erişim maliyetini azaltmak, operasyonun yönetimini kolaylaştırmak ve tedarik zinciri kaynaklı riskleri bertaraf etmek için çoklu liman erişiminin önemli olduğunu değerlendirdik. Bu kapsamda, Denmar US LLC'nin izin ve ruhsat alımlarını tamamladığı Kaliforniya-Stockton Liman İşletmesi Projesi'ne ortaklık kararı aldık. Stockton Liman İşletmesi Projesi kapasitesinin 2027 yılında yıllık 3 milyon tondan başlatılması, 2029 yılında da yıllık 5 milyon tonluk tam kapasiteye çıkartılması planlanıyor.'

Kırman, yatırım kararını destekleyen 3 temel stratejik faktör olduğunu vurgulayarak, yeni liman işletmesinin ABD doğal soda külü yatırımları kapsamında ihracat operasyonlarına yönelik ihtiyaç duyulan lojistik altyapının oluşturulmasını sağlayacağını aktardı.

Kırman, 'Çoklu liman stratejisi kapsamında tedarik zinciri operasyonlarımız güvence altına alınacak ve belirsizliklerle dolu küresel pazarda Şişecam’a esneklik kazandıracak. Lojistik maliyetlerden tasarruf etmemizi de sağlayacak olan liman yatırımının, halihazırda kritik izin ve ruhsatlara sahip olması, projenin daha hızlı ve sağlıklı devam etmesini kolaylaştıracak. Bu kapsamda Denmar Holdings LLC şirketinin yüzde 100 sahipliğindeki Denmar US LLC şirketine, Şişecam Chemicals USA tarafından, sermaye artırımı yöntemiyle ve 12 milyon dolar karşılığında yüzde 50 oranında ortak olunacak.' ifadelerini kullandı.

Belirsizliklerin iş planlarını sürekli değiştirdiği günümüz dünyasının, kurumların büyüme hedeflerini ve engelleri sürekli hesaplayarak adım atmalarını gerekli kıldığına işaret eden Kırman, Şişecam'ın böyle bir ortamda başarısını öngörülü ve sağlam adımlarla sürdürülebilir kıldığını aktardı.

Kırman, '2022'de yatırımlarımızda sürdürülebilirliği sağlamak için İtalya'da refrakter üreticisi Refel'i satın almıştık. Şimdi de ABD'deki büyüme planlarımızı garanti alına alacak liman işletmesi yatırımımızla benzer bir adım atıyoruz. Yaptığımız her yatırım mevcut iş kollarımızın büyümesini desteklerken, girdiğimiz her yeni alan global büyüme stratejimizi güçlendiriyor' görüşünü aktardı.