Şişecam'dan Hollanda adımı

Şişecam'ın Hollanda'daki iştiraki Sisecam Investment B.V. (SIBV) tarafından, Pivdenna BV ismiyle yeni şirket kuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:18
Şişecam'dan Hollanda adımı
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Şişecam'ın Hollanda'daki şirketinin kuruluş işlemleri tamamlandı.

Şişecam'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuya ilişkin yer alan açıklamasında, "Şirketimizin Hollanda'da yerleşik yüzde 100 iştirakimiz olan Sisecam Investment B.V. vasıtasıyla yüzde 100'üne sahip olduğu Ukrayna'daki gayrifaal durumdaki iştirakinin yapılandırılması amacıyla, sermayesine SIBV tarafından yüzde 100 oranında iştirak edilen, Hollanda'da yerleşik, Pivdenna BV ünvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 15 Temmuz'da tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


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