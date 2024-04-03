Şişecam'da toplu sözleşme imzalandı

Şişecam ve Kristal-İş Sendikası arasında 28’nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:42
Şişecam'da toplu sözleşme imzalandı
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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklıkları Şişecam Otomotiv A.Ş. ve Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin üyesi olduğu Türkiye Cam, Çimento ve Toprak İşverenleri Sendikası ile Kristal-İş Sendikası arasında şirketimize ait Düzcam Kırklareli, Düzcam Mersin, Düzcam Bursa, Düzcam Ankara, Cam Ev Eşyası Kırklareli, Cam Ev Eşyası Eskişehir, Cam Ev Eşyası Denizli, Cam Ambalaj Mersin, Cam Ambalaj Yenişehir, Cam Ambalaj Eskişehir fabrikalarının ve şirketimize ait 11 numaralı Çimento Toprak ve Cam İş kolunda yer alan diğer işyerleri ile Otocam Lüleburgaz fabrikası, Elyaf Balıkesir fabrikasının kapsamda olduğu yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ve yine Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik tesisi için işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 03.04.2024 tarihinde anlaşma sağlanmıştır" denildi.


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