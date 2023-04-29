Şişecam’dan ilk üç ayda 28,4 milyar TL’lik gelir

Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:16

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:16

Şişecam 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

2023 yılı Ocak- Mart dönemindeki net satışları 28.4 Milyar TL (1,5 Milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu dönemde Şişecam’ın toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 Milyar TL (149 Milyon dolar), ihracatı ise 275 Milyon dolar oldu.



İlk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici şunları söyledi: “Global arenada süregelen ekonomik ve jeopolitik riskler devam ederken, cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu olarak bu dönemde de akıllı teknolojiler ve yetkin insan kaynağımızdan aldığımız güçle sürdürülebilir başarıyı yakaladık. Küresel ölçekte artan maliyetler ve hiperenflasyon ortamında, etkin maliyet yönetimi yaklaşımımız ve stok optimizasyonuna dayalı yönetim anlayışımızla belirsizliklerin gölgesinden ustalıkla çıktık. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yolumuza devam ederken iş kollarımızın tedarik süreçlerinin önündeki engelleri kaldıracak isabetli yatırım kararları aldık. 88 yıllık geçmişimizden gelen üretim gücümüzü gelecek vizyonumuz ile harmanlayarak değer yaratan büyüme yolculuğumuza devam ettik.”

Şişecam’ın 2023 yılının ilk 3 ayında hayata geçirdiği önemli yatırımlara ve öne çıkan projelerine de değinen Görkem Elverici açıklamasını şöyle sürdürdü: “Şişecam, her dönem olduğu gibi 2023 yılının ilk çeyreğinde de büyüme hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdü. Bu çerçevede 2023 yılı Mart ayında Tarsus ve Mersin’de iki stratejik madencilik yatırımı kararı aldık. Bunlardan ilki devam eden düz cam yatırımımızı gerçekleştireceğimiz Tarsus OSB’deki arazimiz içinde yeni bir kum hazırlama tesisi yatırımı, diğeri ise Mersin’de yer alan kalker ve dolomit işleme tesisimizin kapasite artışı.







