Site aidatlarına düzenleme yolda
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri Bakanlığı tarafından enflasyon ile birlikte fahiş miktarlara ulaşan site aidatlarına yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi. Üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığı, Meclis açıldığında gündeme gelecek.
Enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi.
Fahiş aidat artışıyla beraber bazı sitelerdeki aidatlar, kira artış oranlarını geçti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri bakanlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik üzerinde çalışıyor.
TRT'nin aktardığı habere göre, üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığı, Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelecek. Çalışmayla aidatlara enflasyon oranı üzerinde zam yapılmaması öngörülüyor.
OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALINABİLİYOR
Mevcut durumda aidat artışı için oy çokluğuyla karar alınması yeterli oluyor.
Apartmanda tadilat ve tamirat işlemleri için ise 4'te 3 oy çokluğuyla karar alınıyor. Aidatların artırılması için de nitelikli çoğunlukla karar alınması söz konusu olabilecek.
HERKES SİTE YÖNETEMEYECEK
Hayata geçirilmesi planlanan bir diğer düzenleme site yönetimlerine ilişkin olduğu kaydedildi.
Buna göre herkes site yönetemeyecek, sertifika almış tesis yönetim şirketleri, site yönetimlerine talip olabilecek, bu kapsamdaki şirketlere mesleki standart getirilecek, sektörün meslek tanımı yapılacak.
AİDAT VE HARCAMALARA DENETLEME
Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle yapacak.
Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek.
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