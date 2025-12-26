Site aidatlarında yeni dönem: Fahiş artışlara 'şeffaflık' düzenlemesi yolda!

Türkiye genelinde konut ve kira bedellerindeki artışa paralel olarak site aidatlarında da sert yükselişler yaşanıyor. Birçok bölgede aidat artışlarının enflasyonun üzerine çıktığı görülürken özellikle büyükşehirlerde bu yük hane bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Artan aidatlar nedeniyle çok sayıda yurttaşın konut değiştirmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Artan şikâyetlerin ardından site aidatlarına yönelik yasal düzenleme hazırlıkları gündeme geldi. AKP’nin, fahiş aidat uygulamalarını da kapsayan bir torba kanun teklifini yılın ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Teklifin, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda yapılacak değişiklikleri de içermesi planlanıyor.

FAHİŞ AİDAT UYGULAMALARI MERCEK ALTINDA

AKP’li kaynaklar, mevcut uygulamada site yönetimlerinin gider kalemlerini yeterince şeffaf biçimde açıklamadığını, aidatların çoğu zaman ortalama tutarlar üzerinden belirlendiğini ifade etti. Kaynaklar, sitelerde toplanan aidatlarda gerekçesi net olmayan ve yüksek artışlar yapıldığına, aidatların hangi harcamalara yönlendirildiğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti.

SİTE AİDATLARINA PROJE VE GENEL KURUL ŞARTI

Hazırlıkları süren düzenleme kapsamında, site yönetimlerinin yapacağı harcamalara proje hazırlanması ve genel kurul onayı getirilmesi öngörülüyor. Bakım, onarım, altyapı, tadilat ve demirbaş yenileme gibi işler için maliyet, kapsam ve fiyat tekliflerinin açık biçimde ortaya konulması hedefleniyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, site yönetimlerinin aidat belirleme süreçlerinin daha sıkı denetim altına alınması ve kat maliklerinin karar mekanizmalarına daha fazla dahil edilmesi öngörülüyor.