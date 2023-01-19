Sivas'ta ekmeğe zam

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:52

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 15:52

Sivas’ta fırıncılar 3.5 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 5 TL’ye yükseltti. Sivas Belediyesi bu zammı reddetti. Bunun üzerine fırın sahipleri, bakkal ve marketlere ekmek vermeyeceklerini duyurdu. Toplanan komisyon, 200 gram ekmek fiyatını 4.5 TL olarak açıkladı.

YÜZDE 28 ARTIŞ

Ekmek fabrikası müdürü Cengiz Yiğiter, 2022'nin şubat ayında alınan zam kararı sonrası artış talepleri olduğunu fakat bunu halka yansıtmadıklarını ve ekmeği 3.5 TL'den sattıklarını söyledi.

Yeni artışa belediyenin itirazı olduğunu kaydeden Yiğiter, "Belediyenin itirazı üzerine valilik, belediye, esnaf odaları birliği, ticaret odasını tekrar komisyona getirerek 200 gram ekmeğin fiyatını 4.5 TL olarak belirlemiştir" dedi.

Mehmet Çetinkaya isimli tüketici, ekmek fiyatındaki artıştan memnun olmadıklarını söyledi.

Öte yandan, Sivas’ın Suşehri ilçesinde 300 gram ekmeğin fiyatı 7.5 TL’ye yükseltildi. Sivas merkezde ise bazı bağımsız fırın sahipleri, 200 gram ekmeği 2.5 TL’den satmaya devam ediyor.