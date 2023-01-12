Bayat ekmek ile neler yapabilirim?

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:16

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:16

Evlerimizde bazen tüketilecek ekmek miktarı konusunda doğru kararlar veremeyebiliyoruz. Sonunda ziyan oldu diyerek bayat ekmek sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir çoğunuda çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bayat ekmekle yapılan bir çok tarif var. Vaktim yok, ama ekmeklerim çöpe gitmesin diyorsanız, yapılacak çok çeşit var. Bayat ekmeklerden çok hızlı neler yapabilirim? diyenler için değerlendirme yöntemleri…





BAHARATLI KRUTON

Malzemeler

6 dilim ekmek



5 kaşık sıvı yağ

2 diş sarımsak

Kekik

Fesleğen



Pul biber, tuz





Yapılışı

Ekmeklerinizi küp küp dilimleyin.

Sarımsakları ezdikten sonra, sıvı yağ, kekik, fesleğen ve pul biberle karıştırın.

Ekmekleri sarımsaklı karışımla harmanlayıp yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye alın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarıp kuruyana kadar pişirin.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra ağzını sıkıca kapattığınız cam kavanozda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Not: Krutonları baharatsız, sade olarakta hazırlayabilirsiniz.





GALETA UNU

Malzemeler

Evde ne kadar bayat ekmek varsa





Yapılışı

Önceden fırını 180 derecede ısıtın. Bayat ekmeği dilimleyerek, küp küp kesin.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye ekmekleri yayarak dizin. Yaklaşık 20 dakika pişirin.

Ekmeklerin kuruduğunu ve hafif renk aldığını göreceksiniz.

Fırından çıkarın, ekmekleri soğumaya bırakın.

Ardından un kıvamına gelinceye kadar rondodan geçirin.

Galeta unumuzu bir kavanozda muhafaza edip, buzdolabınında saklarsanız daha uzun ömürlü olur.

Afiyet olsun.





SARIMSAKLI EKMEK

Malzemeler

10 dilim bayat ekmek

4 kaşık tereyağı

2 diş sarımsak

Kekik

Fesleğen

Tuz

İsteğe göre kaşar peyniri





Yapılışı

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir kaseye koyun. Doğranmış sarımsağı, kekiği, fesleğeni, tuzuda ekleyip karıştırın. Bıçak yardımıyla karışımı ekmeklerin üzerine sürün. İsterseniz ekmeğin üzerine kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. 180 dereceli fırında, ekmekleri tepsiye dizip üzeri kızarıncaya kadar fırında pişirin. Afiyet olsun.