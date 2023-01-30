Sivas'ta unlu mamullere zam

Sivas'ta 19 Ocak'ta somun ekmeğin yüzde 25 artışla 4.5 liraya yükselmesinin ardından pide fırınlarında satılan ürünlerin fiyatlarına da zam geldi.

İHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:49
Sivas'ta unlu mamullere zam
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Maliyetler ve işçi giderlerinde yaşanan artış dikkate alınarak Sivas'ta 19 Ocak'ta somun ekmeğin 1 lira artışla 4 lira 50 kuruşa yükseltildi.

5 lira olan etli pide dökümü 6 liraya, 8 liradan satılan katmer ve çörek 10 liraya, 9 liradan satılan peynirli ve patatesli katmer ise 12 liraya yükseldi. 


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