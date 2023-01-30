Sivas'ta unlu mamullere zam
Sivas'ta 19 Ocak'ta somun ekmeğin yüzde 25 artışla 4.5 liraya yükselmesinin ardından pide fırınlarında satılan ürünlerin fiyatlarına da zam geldi.
Maliyetler ve işçi giderlerinde yaşanan artış dikkate alınarak Sivas'ta 19 Ocak'ta somun ekmeğin 1 lira artışla 4 lira 50 kuruşa yükseltildi.
5 lira olan etli pide dökümü 6 liraya, 8 liradan satılan katmer ve çörek 10 liraya, 9 liradan satılan peynirli ve patatesli katmer ise 12 liraya yükseldi.
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