Sivas'ta unlu mamullere zam

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:49

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:49

Maliyetler ve işçi giderlerinde yaşanan artış dikkate alınarak Sivas'ta 19 Ocak'ta somun ekmeğin 1 lira artışla 4 lira 50 kuruşa yükseltildi.

5 lira olan etli pide dökümü 6 liraya, 8 liradan satılan katmer ve çörek 10 liraya, 9 liradan satılan peynirli ve patatesli katmer ise 12 liraya yükseldi.