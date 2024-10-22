Siyasi partilere 2025'te Hazine yardımı: Hangi parti ne kadar alacak?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:08

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:08

2023 yılında yapılan genel seçimlerde AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti (DEM) yüzde 7’lik barajı aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı. 2025 yılı bütçesinin Meclis’e sunulmasının ardından partilere yapılacak Hazine yardımları da netleşti. 2025’te AKP’ye 2 milyar TL, CHP’ye 1 milyar 440 milyon TL, MHP’ye 568 milyon TL, İYİ Parti’ye 560 milyon TL ve DEM Parti’ye 498 milyon TL Hazine yardımı aktarılacak. Toplamda siyasi partilerin hesaplarına 5 milyar 68 milyon TL aktarılacak.

YENİDEN REFAH KIL PAYI KAÇIRDI

Barajı aşamayan ancak yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilere en düşük Hazine yardımı alan parti ile orantılı bir yardım yapılıyor. Ancak Yeniden Refah Partisi, 2023 seçimlerinde yüzde 2,80 oy aldığı için bu yardımdan faydalanma hakkını 0,20 puanla kaçırdı. Eğer yüzde 3’ü yakalasaydı gelecek yıl 316 milyon TL’yi kasasına koyabilecekti.

SEÇİM YILLARINDA RAKAM YÜKSELİYOR

Seçim yıllarında Hazine yardımı miktarı üç katına, yerel seçim yıllarında ise iki katına çıkarılıyor. 2023’te toplam 5 milyar 12 milyon TL, 2024’te ise 6 milyar 682 milyon TL Hazine yardımı yapıldı.

Geçen yıl siyasi partilere yapılan Hazine yardımı sırasıyla:

AKP: 2 milyar 180 milyon TL

CHP: 1 milyar 157 milyon TL

HDP: 599 milyon TL

MHP: 567 milyon TL

İYİ Parti: 509 milyon TL

Bu yıl siyasi partilere yapılan Hazine yardımı sırasıyla:

AKP: 2 milyar 658 milyon TL

CHP: 1 milyar 892 milyon TL

MHP: 752 milyon TL

İYİ Parti: 722 milyon TL

DEM Parti: 658 milyon TL yardım yapıldı.