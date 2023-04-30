Skoda Superb ve Kodiaq'ın teaser görüntüleri yayımlandı
Skoda, model ailesindeki amiral gemileri yenileniyor.
VW Grubu'nda bulunan Skoda, yeni nesil Superb ve Kodiaq’ın teaser görüntülerini yayımladı. Superb'ün, kardeşi olan Passat’ın aksine hem sedan hem de station wagon gövde tipiyle sunulacağı da öğrenildi.
Superb, Bratislava, Slovakya’daki VW tesislerinde üretilecek. Skoda’nın yeni modellerinin hafif hibrit teknolojisine ve PHEV teknolojisine sahip bir şekilde çıkması bekleniyor. Skoda, ayrıntı vermediği yeni nesil içten yanmalı motorlarını “modern ve verimli” olarak tanımlıyor.
SKODA'DAN MAKYAJ OPERASYONU
Bu modellerin yanı sıra Skoda, önümüzdeki aylarda Scala ve Kamiq modellerini de makyajlamayı planlıyor. Ayrıca marka en çok satan modellerinden olan Octavia'yı da önümüzdeki sene makyajlamayı düşünüyor.
Resmi İlanlar
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