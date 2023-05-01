Skywell'den sabit fiyat uygulaması

Çinli otomobil üreticisi Skywell Türkiye'de satışa sunduğu ET5 LR Legend modelinde fiyatları sabitledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:21
Skywell'den sabit fiyat uygulaması
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Elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye’de satışa sunulan ET5 LR Legend modeli için sabit fiyat kampanyası başlattı.

Mayısta araç siparişi verip haziranda teslim alacaklar, fiyat farkı ödemeyecek.

ET5 LR Legend, Türkiye’de nisan başında 1.499.000 TL’den satışa sunulmuştu.

Türkiye pazarında ve Avrupa’nın 15 ülkesinde Skywell’in distribütörlüğünü yapan Ulu Motor AŞ’nin CEO’su Mahmut Ulubaş, “Elektrikli araçların tüketicilere ulaşmasına imkân sağlamak için kampanyamızı hayata geçirdik. Elektrikli araç pazarı ve çevreci otomobil teknolojilerinin büyümesi ve yaygınlaşması için tüm çalışmaları yapacağız. Mayısta yükselmesi beklenen döviz kurlarına karşın sabit fiyat garantisini müşterilerimize sunduk” dedi. 


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