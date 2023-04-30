Tesla Türkiye ikinci mağazasını açıyor! Tarihi de Belli Oldu
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de teslimat yapılacak yeri İstanbul Park olarak duyurulan Tesla’nın Türkiye’deki ikinci mağazası, İstanbul’daki Akasya AVM’de açılıyor. İşte mağazanın açılacağı tarih...
Nisan ayının başı itibariyle Türkiye otomotiv pazarına resmen giriş yapan elektrikli otomobil markası Tesla, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki teslimat noktasının İstanbul Park olacağını duyurmuştu. Hemen ardından yeni ayrıntılar da gelmeye başladı.
Dün yayınlanan bir afiş ile Tesla’nın Türkiye’deki ikinci mağazasının Türkiye’de, İstanbul’da açılacağı duyuruldu.
TESLA AKASYA AVM MAĞAZASI AÇILIYOR!
Tesla Türkiye, Pop-Up mağazası ile 2 Mayıs tarihinde Apple Store’u da bünyesinde barındıran Akasya AVM‘de yerini alacak. Ülkemizde ilk etapta sadece Model Y satışa sunulduğu için şimdilik diğer modelleri sergilenmiyor. Fakat mağazaya giderek Model Y’yi ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Öte yandan Akasya’da açılacak olan mağazanın ne zaman kapatılacağı ise henüz bilinmiyor.
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