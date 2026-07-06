Societe Generale'den dolar tahmini: 2026'nın ikinci yarısı nasıl geçecek?

Fransız bankası Societe Generale, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme görünümünün yüksek faiz oranlarını desteklemeye devam edeceğini belirterek, doların 2026'nın ikinci yarısında da güçlü kalabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Banka, bu beklenti doğrultusunda DXY dolar endeksinin yıl sonuna kadar 103,6 seviyesine yükseleceğini tahmin etti. Raporda, Euro/dolar paritesinin ise yıl sonuna kadar 1,11 seviyesine gerileyebileceği öngörüldü.

GÜÇLÜ BÜYÜME DOLARI DESTEKLEYEBİLİR

Societe Generale, ABD ekonomisindeki güçlü ekonomik aktivitenin enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmasına yol açabileceğini değerlendirdi.

Bankaya göre bu görünüm, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yönündeki baskıyı azaltabilir. Böylece yüksek faiz ortamının devam etmesiyle birlikte doların küresel piyasalarda değer kazanımını sürdürmesi bekleniyor.