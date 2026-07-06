Sezonun açılmasıyla fiyatlar netleşti: Bodrum'da bir haftalık tatilin maliyeti ne kadar?

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonu hareketlendi. Turizm temsilcileri, bazı plaj işletmelerinin giriş ücreti almadığını, birçok otel ve işletmenin ise bu yıl fiyatlarını sabit tuttuğunu ifade etti.

Yüksek sezonda iki kişilik oda-kahvaltı konseptinde bir haftalık tatilin 35 bin TL'den başladığı, her şey dahil konaklamalarda ise fiyatların 70 bin TL'ye kadar çıktığı belirtildi.

'BODRUM HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL İMKANI SUNUYOR'

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, Bodrum'da hava ve deniz koşullarının tatil için elverişli olduğunu belirterek, tatil planı yapanları bölgeye davet etti.

Şahin, haziran ayında otellerde doluluk oranının ortalama yüzde 70-75 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, okulların kapanmasıyla birlikte temmuz ve ağustos aylarında iç pazarda yoğun bir hareketlilik beklediklerini söyledi.

Bodrum'un geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayan Şahin, farklı bölgelerde her bütçeye hitap eden konaklama seçeneklerinin bulunduğunu ifade etti.

Şahin, "Bodrum'da hava çok güzel, hava sıcaklığı arttıkça deniz suyu sıcaklığı da artmış oldu. Tatil planlayanlar Bodrum'u tercih edebilirler. Bodrum, her bütçeye uygun tatil imkanı sunuyor. Haziran ayında otellerin doluluk oranı ortalama yüzde 70-75 civarındaydı. Okulların kapanmasıyla birlikte temmuz-ağustos yüksek sezon olması nedeniyle yıllardan beri iç pazar Bodrum'u çok sever. Bundan dolayı da Bodrum'u çok ciddi bir hareketlilik bekliyor. Fırsat otellerimiz ve fırsat odalarımız mevcut. Bodrum çok geniş bir coğrafyaya sahip, farklı bölgeleri var. Her bütçeye uygun tatil var, gelen misafirlerin bulunmak istediği yer çok önemli. 2, 3, 4, 5 yıldızlı ve lüks konaklamaların yapıldığı oteller var. 3 ve 4 yıldızlı bir otelde yüksek sezonda aile odasında 10 ile 12 bin lira arasında değişen fiyatlarla tatil yapılabiliyor. 1 haftalık tatil planlaması yapan misafirimiz, 2 kişilik odada 35 bin liradan başlayan oda-kahvaltı ile tatil yapabilir. Yüksek sezonda 1 haftalık her şey dahil 70 bin liraya tatil yapmak mümkün" dedi.

'TÜM TESİSLER DOLMUŞ DURUMDA'

Turizmci Zeynel Kılıç ise okulların tatile girmesiyle birlikte Bodrum'da sezonun tam anlamıyla başladığını söyledi.

Kılıç, kentteki tüm turizm işletmelerinin hizmet verdiğini ve tesislerde doluluk oranlarının yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, bu yoğunluğun okullar açılana kadar sürmesini beklediklerini ifade etti.

Yabancı turist hareketliliğinin ise ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Kılıç, Bodrum koylarında yaklaşık 100 mega yatın bulunduğunu söyledi.

Kılıç ayrıca, farklı bütçelere hitap eden restoran ve otellerin bulunduğunu belirterek, yurttaşlara rezervasyon yaparken sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

PLAJLARDA GİRİŞ ÜCRETİ ALMAYAN İŞLETMELER DE VAR

Turizmci Kemal Özyurt da Kurban Bayramı'nın ardından okulların kapanmasıyla birlikte Bodrum'daki yoğunluğun daha da arttığını belirtti.

Erken rezervasyon taleplerinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu ifade eden Özyurt, birçok işletmenin fiyatlarını artırmadığını söyledi.

Özyurt, "Bodrum'da, Kurban Bayramı'nda 4 gün çok ciddi yoğunluk olmuştu, ardından okullar kapandıktan sonra da yoğunluk başladı. Bununla birlikte hem yazlıklara gelen misafirler hem de turist olarak gelen misafirlerimizle birlikte otellerimizde doluluk artmaya başladı. İleriye dönük de çok ciddi bir talep var. Erken rezervasyon satışlarımız, geçen seneye göre daha iyi. Bodrum'da her bütçeye uygun hizmet veren işletmeler var, yelpaze çok geniş. Çoğu yer geçen seneki fiyatlarını korudu ve zam yapmadı. Çoğu mekanda plajlara giriş ücreti yok. Mekanlar çok cüzi harcama limitleri yapıyorlar. Türkbükü Sahili başta olmak üzere plajlarda ciddi anlamda yoğunluklar var. Bin ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla gününüzü geçirebileceğiniz mekanlar, plajlar var. İşletmeler hizmet vermek için misafirlerini bekliyor" diye konuştu.