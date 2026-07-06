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Yurttaşın maaşı enflasyon ve vergilerle eridi: Ücretlerdeki kayıp 15 bin lirayı aştı

Yurttaşın maaşı enflasyon ve vergilerle eridi: Ücretlerdeki kayıp 15 bin lirayı aştı

6.07.2026 15:28:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yurttaşın maaşı enflasyon ve vergilerle eridi: Ücretlerdeki kayıp 15 bin lirayı aştı

DİSK-AR’ın son raporu, yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi dilimleri yüzünden sigortalı milyonlarca işçinin yılın ilk beş ayında tam 890 milyar lira kaybettiğini ortaya koydu. Ortalama brüt ücretlerin neredeyse dörtte birinin eridiğini belirten veriler, asgari ücretliden en yüksek maaşlıya kadar tüm çalışanların vergi faturası altında ezildiğini kanıtladı.
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Haziran 2026 tarihli "Ücret Kayıpları İzleme Raporu"nu yayımladı. Raporda, yüksek enflasyon ve vergi sistemi nedeniyle sigortalı işçilerin ücretlerinde yaşanan kayıplara dikkat çekildi.

DİSK-AR'ın hesaplamalarına göre, 2026 yılının ilk beş ayında (Ocak-Mayıs) sigortalı işçilerin enflasyon ve vergi kaynaklı toplam kaybı en az 889 milyar 991 milyon TL oldu.

ENFLASYON VE VERGİ FATURASI ARTTI

Rapora göre yaklaşık 16,7 milyon sigortalı işçiyi kapsayan hesaplamalarda, enflasyonun ücretlere birikimli etkisi 458,8 milyar TL olarak hesaplandı. Gelir ve damga vergilerinin toplam maliyeti ise 431,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece işçilerin enflasyon ve vergi nedeniyle yaşadığı toplam kayıp 889 milyar 991 milyon TL'ye ulaştı. Bu tutarın, 2025'in ilk beş ayındaki 606,1 milyar TL'lik kayba göre yüzde 46,8 arttığı belirtildi.

ORTALAMA ÜCRETTE KAYIP 15 BİN TL'Yİ AŞTI

Raporda, ortalama işçi ücretinin brüt giydirilmiş olarak 64 bin 985 TL esas alındığı ifade edildi.

Mayıs 2026 itibarıyla üst vergi dilimine girilmesi nedeniyle gelir ve damga vergisi kaynaklı kaybın 7 bin 79 TL olduğu belirtildi. Buna, ilk beş aylık yüzde 16,61'lik enflasyon karşısında oluşan 8 bin 458 TL'lik kayıp da eklendi.

Böylece ortalama bir işçinin 64 bin 985 TL tutarındaki brüt ücretinin 15 bin 537 TL'sinin vergi ve enflasyon nedeniyle eridiği hesaplandı.

Raporda ayrıca, SGK primi, işsizlik sigortası primi ve vergi kesintileri de dikkate alındığında işçilerin net reel ücretinin 39 bin 701 TL seviyesine gerilediği belirtildi.

DİSK-AR, bu tabloyu, "İşçiler mayıs ayının 31 gününün en az 12 gününü vergi, kesinti ve enflasyon için çalıştı" ifadeleriyle değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN HESAPLAMA

Raporda, 2026 yılı için brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 76 TL olarak belirlenen asgari ücretin de enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybettiği ifade edildi.

Buna göre, asgari ücretin yılın beşinci ayında yalnızca enflasyon karşısındaki kaybı 4 bin 663 TL olarak hesaplandı.

Mayıs 2026 itibarıyla asgari ücretin 1,5 katı ücret alan çalışanların maaşlarının yüzde 34,6'sının, 2 katı ücret alanların maaşlarının yüzde 38,3'ünün, 2,5 katı ücret alanların maaşlarının yüzde 39,4'ünün ve 3 katı ücret alanların maaşlarının yüzde 41,4'ünün vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridiği belirtildi.

DİSK-AR'DAN GELİR DAĞILIMI VURGUSU

Raporda, vergi yükü hesaplamalarına dolaylı vergilerin dahil edilmediği hatırlatılarak, gerçek tablonun daha ağır olabileceği ifade edildi.

DİSK-AR değerlendirmesinde, "Daha yılın beşinci ayında birikimli olarak 890 milyar TL'yi bulan bu erime, işçilerden varlıklı kesimlere ciddi bir gelir transferi anlamına geliyor" denildi.

Raporda ayrıca enflasyonun, "işçi sınıfını yoksullaştıran bir emme basma tulumba" olduğu belirtilirken, adaletsiz vergi sisteminin gelir eşitsizliğini derinleştirdiği ve işçilerin harcanabilir net reel ücretlerini hızla erittiği ifade edildi.

İlgili Konular: #asgari ücret #vergi #enflasyon #DİSK-AR

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