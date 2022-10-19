Seçim yapılacak 2023 yılının bütçesi vergisiyle cezasıyla TBMM’ye sunuldu

19 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Seçimlerin de yapılacağı 2023 yılının bütçesi Meclis’e sunuldu. Yurttaş vergilerle, cezalarla yine bütçeyi sırtlayacak. Dolaylı vergilerin başında gelen özel tüketim vergisinden (ÖTV) yaklaşık 513 milyar lira, iç tüketimdeki KDV’den de 635 milyar lira gelir hedefleniyor. Trafik para cezalarından 15.4 milyar lira beklenirken tütün mamülleri için 126.1 milyar lira, alkollü içkilerden de 55.5 milyar lira ÖTV hedefleniyor.

Meclis’e sunulan 2023 Bütçesi’nin ayrıntıları şöyle:

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sağlanacak borç üstlenim taahhüt limiti 4.5 milyar dolar olacak. Garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti de 4.5 milyar dolar olarak belirlendi.

- Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yıl bütçesi 6.6 milyar lira. 2024 bütçesi 7.2 milyar lira. 2025 bütçesi de 8.1 milyar lira olarak öngörüldü. Gelecek yıl personel giderleri için 940.3 milyon lira, cari transferler için de 975.4 milyon lira ödenek öngörüldü.

YURTTAŞ VERGİYE ÇALIŞACAK

- Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için gelecek yıl 31.3 milyar lira, 2024’te 37.8 milyar lira, 2025’te de 43.5 milyar lira ödenek verildi.

- Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kapsamında 136.6 milyar lira ödenek öngörüldü.

TİRYAKİLER YANACAK

- Gelecek yıl 3.6 trilyon lira vergi, 121.3 milyar lira faiz geliri bekleniyor. Yurttaş dolaylı vergilerle bütçeyi sırtlayacak. 503.4 milyar lira gelir vergisi, 638.9 milyar lira kurumlar vergisi, 4.1 milyar lira veraset ve intikal vergisi, 38.7 milyar lira motorlu taşıtlar vergisi, 69.1 milyon lira değerli konut vergisi, 634.9 milyar lira dahilde alınan KDV, 512.6 milyar lira ÖTV, 75.1 milyar lira banka ve sigorta muameleleri vergisi, 13.1 milyar lira şans oyunları vergisi, 20.1 milyar lira özel iletişim vergisi, 7.1 milyar lira dijital hizmet vergisi hedefleniyor. 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacak olan konaklama vergisinden 2.3 milyar lira bekleniyor. 122.9 milyar lira gümrük vergisi, 931.5 milyar lira ithalde alınan KDV, 56.6 milyar lira damga vergisi hedefleniyor. Harçlardan 107.1 milyar lira gelir öngörülüyor.

- Motorlu taşıtlar vergisindeki artış 2022’yle kıyaslandığında yüzde 64.3, ÖTV’deki artış ise yüzde 33.1.

- 512.6 milyar liralık ÖTV hedefinin ayrıntılarına bakıldığında petrol ve doğalgaz ürünlerinden 85.8 milyar lira, motorlu taşıt araçlarından 204 milyar lira, alkollü içkilerden 55.5 milyar lira, tütün mamüllerinden 126.1 milyar lira bekleniyor. Alkollü içkilerden elde edilen ÖTV’deki artış bu yıla göre yüzde 37.6, tütün mamüllerinde ise yüzde 31.4 olacak.

VAZGEÇİLEN VERGİ!

- Para cezalarından 73.3 milyar lira bekleniyor. Bu yıla oranla artış yüzde 72.8. Trafik para cezalarından 15.4 milyar lira gelir öngörülüyor. Vergi cezalarından 33.2 milyar lira hedefleniyor.

- “Vergi harcaması” tablosuna göre, istisna ve muafiyetler kapsamında gelecek yıl 443.4 milyar lira gelir vergisi, 280.8 milyar lira kurumlar vergisi, 161.8 milyar lira KDV, 45.8 milyar lira ÖTV, 62.3 milyar lira diğer vergiler kapsamında olmak üzere toplam 994.3 milyar lira vergiden vazgeçilecek.