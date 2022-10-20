Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:00

Yüksek gıda enflasyonundan en çok etkilenen ürünlerden birisi de ayçiçek yağı. Kur şoklarıyla birlikte fiyatların hızla yükselmeye başladığı çiçek yağında, ithalata dönük adımlar atıldı. Yağ ithalatında gümrük vergileri artırılırken, yağlık tohum ithalatında ise düşürüldü. Son olarak ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında AB, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan yağlık ayçiçek ithalatında gümrük vergisi yüzde 27’den yüzde 5’e düşürüldü.

Singapur’dan yağlık tohum ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 6,5’ten yüzde 5’e düşürüldüğü duyuruldu.

Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran’a kadar sıfır olarak uygulanmıştı. Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova’dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YAĞ İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 10

Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranının 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yüzde 10'a yükseltildiği belirtilmişti.

Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanıyordu.