Sofraların vazgeçilmezi ekmek İstanbul’da bazı ilçelerde yüzde 25 zamlandı: Ekmek 15 lira oluyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Sofralarının vazgeçilmezi ekmeğe İstanbul’da bazı ilçelerde yüzde 25 gizli zam yapılırken 200 gramlık ekmeğin 15 liraya yükseltilmesi gündemde. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, dün itibarıyla 240 gram ekmeğin 15 liraya çıkarılması için esnaf odaları birliğine taleplerini ilettiklerini söyledi.

Çetin, son bir ayda değirmenlerin piyasaya sattıkları unlara yüzde 25 zam yaptığını vurgulayarak 620-650 liraya aldıkları 50 kilogramlık un çuvalının bugün 750-800 lira civarına yükseldiğini vurguladı.

Çetin, “Bizim ana girdilerimizden biri un. Değirmenler organize bir şekilde un fiyatlarına istedikleri zaman yüksek zamlar yapıyorlar. Stoklarında buğday olmasına rağmen fiyatları artırıyorlar. Fırınlar depolarına 100 çuval unu alacak parayı dahi bulamıyorlar. Ekmek fiyatlarında fırıncılar günah keçisi ilan ediliyor. Biz artık maliyetleri karşılayamıyoruz. Son altı ayda sadece İstanbul’da 150 civarında fırın kapandı” dedi.

Un fiyatlarındaki artış sonrası Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Avcılar bölgesindeki bazı fırınlarda ekmek fiyatlarına gayri resmi zamlar yapıldığı, resmi olarak açıklanan 10 liraya satılması gereken ekmek fiyatı 12.5 liraya çıktı. Yani gayri resmi şekilde ekmek fiyatları yüzde 25 zamlandı.

FİYAT DAHA DA ARTABİLİR

Erdoğan Çetin, şu anda ekmeğin kilogram fiyatının 50 lira olduğunu anlatarak, “Ama bazı üye ve esnaflar ekmeği 250 gram yapıp 12.5 liraya satmaya başladı. Bu gidişle yılbaşına kadar fiyat 15 liraya çıkacak. Maliyetler daha da yükselirse ve değirmenlere dur diyen olmazsa ekmek fiyatı daha da yükselir” açıklamasını yaptı. Çetin, ekmek fiyatları arttıkça yurttaşın daha fazla Halk Ekmek’e yönelidiğini de sözlerine ekledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi haziran ayında ekmeklik buğday fiyatını ton başına 9 bin 250 TL olarak belirlemişti. Halihazırda iç piyasada buğdayın kilosu 9.5-12.5 liraya satılıyor.