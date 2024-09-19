Kahvaltıyı aceleye getirenler için pratik lezzet: Domates soslu kaşarlı ekmek tarifi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:05

Güncelleme: 19.09.2024 - 11:05

Domates soslu kaşarlı ekmek, hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde keyifle tüketilebilecek pratik ve lezzetli bir tariftir. Bu nefis atıştırmalık, özellikle çıtır ekmek dilimleri, erimiş kaşar peyniri ve aromatik domates sosunun mükemmel uyumuyla damaklarda harika bir tat bırakır. Peki, kahvaltıyı aceleye getirenler için oldukça pratik bir lezzet olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes domates soslu kaşarlı ekmek tarifi...

DOMATES SOSLU KAŞARLI EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet büyük boy baget ekmek (ya da tercihe göre farklı bir ekmek çeşidi)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet büyük olgun domates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

İnce doğranmış taze fesleğen veya maydanoz (isteğe bağlı)

DOMATES SOSLU KAŞARLI EKMEK YAPILIŞI

İki adet olgun domatesi rendeleyin ve bir kenara ayırın.

Ardından, küçük bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.

Zeytinyağı kızmaya başladığında, ince ince doğradığınız sarımsakları ekleyip kavurmaya başlayın.

Sarımsaklar hafifçe sararınca, rendelediğiniz domatesleri ve domates salçasını ekleyin.

Tuz, karabiber ve kekiği de ilave edip sosu yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirin.

Domates sosu koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin.

Sos hazır olduğunda, ocaktan alıp biraz soğumaya bırakın.

Baget ekmeği dilimler halinde kesin.

Dilimlerin kalınlığını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz, ancak çok ince dilimler ekmeğin çıtırlığını kaybetmesine neden olabilir.

Ekmeğin her iki tarafını zeytinyağı ile hafifçe fırçalayın.

Hazırladığınız domates sosunu, zeytinyağı sürülmüş ekmek dilimlerinin üzerine eşit miktarda sürün.

Sos, ekmeklerin yüzeyini tamamen kaplayacak şekilde yayılmalıdır.

Eğer daha yoğun bir tat isterseniz, sos miktarını artırabilirsiniz.

Hazırladığınız domates sosunu, zeytinyağı sürülmüş ekmek dilimlerinin üzerine eşit miktarda sürün.

Sos, ekmeklerin yüzeyini tamamen kaplayacak şekilde yayılmalıdır.

Eğer daha yoğun bir tat isterseniz, sos miktarını artırabilirsiniz.

Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın.

Soslu ve kaşarlı ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirin.

Ekmekleri, kaşar peyniri tamamen eriyip üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak ve çıtır ekmekleri servis tabağına alın.

Üzerine ince doğranmış taze fesleğen veya maydanoz serperek hem görsel hem de lezzet açısından zengin bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!