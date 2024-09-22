LÖSEV'den Anıtkabir ziyareti: Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız

Yayınlanma: 22.09.2024 - 16:30

Güncelleme: 22.09.2024 - 16:35

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 5 Ekim Cumartesi, saat 14:00 'te Anıtkabir ziyareti gerçekleştiriyor.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız yüzde 94 tedavi başarımızı yüzde yüzlere çıkarmak için çok çalışacağız. Öte yandan Atamıza söz verdik. Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız.'''