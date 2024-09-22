LÖSEV'den Anıtkabir ziyareti: Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız
LÖSEV, 5 Ekim Cumartesi, Anıtkabir ziyareti yapacağını duyurarak ''Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız'' açıklamasında bulundu.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 5 Ekim Cumartesi, saat 14:00 'te Anıtkabir ziyareti gerçekleştiriyor.
Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız yüzde 94 tedavi başarımızı yüzde yüzlere çıkarmak için çok çalışacağız. Öte yandan Atamıza söz verdik. Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız.'''
Etiketler: #LÖSEV #Anıtkabir
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