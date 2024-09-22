LÖSEV'den Anıtkabir ziyareti: Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız

LÖSEV, 5 Ekim Cumartesi, Anıtkabir ziyareti yapacağını duyurarak ''Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız'' açıklamasında bulundu.

LÖSEV'den Anıtkabir ziyareti: Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 16:30

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 5 Ekim Cumartesi, saat 14:00 'te Anıtkabir ziyareti gerçekleştiriyor. 

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

''Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız yüzde 94 tedavi başarımızı yüzde yüzlere çıkarmak için çok çalışacağız. Öte yandan Atamıza söz verdik. Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için sonuna kadar savaşacağız.'''

 


Etiketler: #LÖSEV #Anıtkabir

İlgili Haberler

LÖSEV Ergene Nehri'nden seslendi: Kanser olmak istemiyoruz

LÖSEV Ergene Nehri'nden seslendi: Kanser olmak istemiyoruz
LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer'den, Lütfü Savaş'ın Hatay'da CHP'den aday gösterilmesine tepki!

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer'den, Lütfü Savaş'ın Hatay'da CHP'den aday gösterilmesine tepki!
7 yıldır vermiyorlar: LÖSEV'li ailelerden bakanlığa 'ruhsat' çağrısı

7 yıldır vermiyorlar: LÖSEV'li ailelerden bakanlığa 'ruhsat' çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler