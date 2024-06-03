Soğanlı da olsa soğansız da! Menemen asgari ücrete yeniliyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:54

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:54

Menemen endeksi 669.17 seviyesine yükseldi.

Mayıs ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen yüzde 8’lik, soğanda gerçekleşen yüzde 20’lik ile çarliston biberdeki yüzde 37’lik ve domatesteki yüzde 11’lik düşüşle aylık yüzde 13.98 yıllık ise ile yüzde 41.05 olarak gerçekleşti. Menemende 12 aylık ortalama ise yüzde 50.66 oldu.

Gerek piyasadan çıkabilecek oyuncular ve gerekse artan üretim maliyetleri nedeniyle oluşacak arz şokları ve turizm-okul sezonun da yaklaşması nedeni ile bu yılın ikinci yarısında yumurta fiyatlarında artış bekleniyor. Gıda-TÜFE ve Gıda-ÜFE arasındaki makasa da bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerin manşet enflasyona yaptıkları katkının büyüklüğü nedeniyle baz etkisi ümit edildiği ölçüde kurtarıcı olmayabilir.

HAL MARKET FİYAT MAKASI AÇILIYOR

Menemen Endeksini hazırlayan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özdurak, “Mevsimsel iyileşmeyi bir kenara bırakırsak, fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde düzensizlikler devam ederken semt pazarları ile market fiyatları arasındaki yakınsama da başka bir destekleyici gösterge. Özellikle hal fiyatlarıyla pazar fiyatları arasında ciddi ayrışmalar sürüyor. Asgari ücretin kaç kere arttırılması gerektiği tartışmaları da gümden olmaya devam ederken asgari ücretin menemen enflasyonu karşısında eriyen görüntüsü cevabı net olarak veriyor” dedi.