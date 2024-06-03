Son Dakika... ENAG mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:15

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:28

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,66 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.

ENAG nisan ayı enflasyonu oranını ise yüzde 5,02 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre nisan ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 124,35 olarak gerçekleşmişti.

ENAGrup E-TÜFE ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranlarına göre, en yüksek artış Ev Eşyası kategorisinde olurken en düşük artış ise Sağlık grubunda gerçekleşti.

Ana harcama grup enflasyon oranları:

İTO VERİLERİNE GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 82

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'un mayıs ayına dair enflasyon verilerini açıkladı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta perakende fiyatlar aylık yüzde 3,59, yıllık yüzde 82,20 arttı. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 2,59 yükselirken; yıllık ise yüzde 61,21 oldu.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.