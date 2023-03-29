ŞOK market 111 bin TL’lik PC satacak

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:57

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:57

BIM, A101 ve ŞOK denildiğinde eskiden akla market ürünleri gelirdi. Fakat bu üç market son dönemde çıtayı farklı bir boyuta taşımış durumda.

Ufak teknolojik cihazları kataloglarına yer veren marketler son zamanlarda büyük ürünlere de yer veriyor. Geçen aylarda A101, elektrikli araba satmıştı. Zincir marketin satışa sunduğu ürünler arasında daha önce tekne ve çekme karavan dahi yer almıştı.

BIM ise elektrikli scooter satmıştı. İki market de oldukça farklı ürünlerle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise ŞOK’tan bir hamle geldi. Buna göre ŞOK 111 bin TL’lik PC satacak.