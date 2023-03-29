ŞOK market 111 bin TL’lik PC satacak
Son zamanlarda BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketler teknolojik ürünler satmaya başladı. ŞOK bu hafta ekstra ürünler bölümünde 111 bin TL’lik Asus RTX 4090 ekran kartı bulunan PC satacak.
BIM, A101 ve ŞOK denildiğinde eskiden akla market ürünleri gelirdi. Fakat bu üç market son dönemde çıtayı farklı bir boyuta taşımış durumda.
Ufak teknolojik cihazları kataloglarına yer veren marketler son zamanlarda büyük ürünlere de yer veriyor. Geçen aylarda A101, elektrikli araba satmıştı. Zincir marketin satışa sunduğu ürünler arasında daha önce tekne ve çekme karavan dahi yer almıştı.
BIM ise elektrikli scooter satmıştı. İki market de oldukça farklı ürünlerle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise ŞOK’tan bir hamle geldi. Buna göre ŞOK 111 bin TL’lik PC satacak.
PC’nin içinde Asus RTX 4090 24 GB ekran kartı, işlemci olarak Intel Core i7-13900K, 1200W 80+ Platinum güç kaynağı bulunan kasada ise 2x 16GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD bulunuyor. 1 adet stok bulunan kasanın yanı sıra başka oyuncu ekipmanları da firmanın katalogu arasında yer alıyor.
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