Nazilerin el koyduğu tabloya 101 yaşında kavuştu

14 Haziran 2022 Salı, 16:46

Fotoğraf: Charlotte Bischoff van Heemskerck'in ailesi

II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin eline geçen bir tablo, yıllar sonra sahibine kavuştu. 101 yaşındaki Hollandalı Charlotte Bischoff van Heemskerck, ailesine ait olan ancak Nazilerin el koyduğu tabloyu geri aldı.

Hollandalıların, Nazi Almanyası'na karşı direnişine de Heemskerck, tabloyu satarak ailesine maddi yardım etmek istediğini söyledi.

ÜNLÜ RESSAMIN İMZASINI TAŞIYOR

Independent Türkçe'nin, Guardian'ın geçtiği haberden aktardığına göre, 1683 yapımı tablonun Hollandalı ressam Caspar Netscher'ın imzasını taşıdığı açıklandı. Bischoff van Heemskerck, babası Joan Hendrik Smidt van Gelder'in tabloyu çok sevdiğini ve eserin yıllarca Arnhem'deki evlerinde asılı olduğunu belirtti.

1950'LERDE BİR BİR GALERİDE GÖRÜLMÜŞ

Nazilerin 1940'ta Hollanda'yı istila etmesinin ardından, Gelder tabloyu bir bankanın kasasına sakladı. Ancak kasaları yağmalayan Naziler tabloyu da ele geçirdi. Resim savaşın kaosunda ortadan kaybolsa da merkezi Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da olan Commission for Looted Art in Europe (Avrupa'daki Yağmalanan Sanat Eserleri Komisyonu) eseri buldu.

Tablonun 1950'lerin ortalarında Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir galeride görüldüğü, 1969'da Amsterdam'da açık artırmaya çıkarıldığı ve iki yıl sonra Almanya'daki bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı öğrenildi.

Adı açılanmayan koleksiyoncuyla yapılan görüşmelerin ardından tablo geçen yıl Heemskerck'e iade edildi.

"SAVAŞ ZAMANINI HATIRLATIYOR"

Tabloyu tekrar gördüğünde "hayrete düştüğünü" belirten Bischoff van Heemskerck, 1969'da yaşamını yitiren babasının tabloyu görseydi çok mutlu olacağını kaydetti. Yaşlı kadın, resmin kendisine savaş zamanını hatırlattığını da sözlerine ekledi.

Bischoff van Heemskerck, tabloyu Londra'daki Sotheby's müzayede evine gönderdi ve 6 Temmuz'daki açık artırmadan elde edilecek geliri aile üyelerine paylaştıracağını açıkladı.