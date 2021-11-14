Son dakika... BİM'de çekilen bu görüntülerden sonra TÜRKŞEKER'den açıklama

14 Kasım 2021 Pazar, 10:02

Sosyal medyada bir süredir BİM market zincirinde 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde iddialar üzerine BİM tarafından açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, AKP iktidarı döneminde özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları hatırlatılarak, ''Şeker fabrikaları son günlerde şeker satışını neredeyse durdurdu. Üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" denildi.

'435 BİN TON İHRAÇ AMAÇLI ŞEKER ÜRETİLMİŞTİR'

BİM'in bu açıklamasının ardından TÜRKŞEKER'den yapılan açıklamada, "TÜRKŞEKER, 2020-2021 üretim döneminde birçok fabrikasında tüm zamanların rekorunu kırmıştır. 2021-2022 yılı üretim döneminde TÜRKŞEKER, yaklaşık 400 bin ton şeker üretmiş olup, bu miktar kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1 milyon 150 bin ton civarındadır. TÜRKŞEKER aynı zamanda, iç piyasaya yönelik üretim sorumluluğunun üzerinde 135 bin ton da ihracat amaçlı şeker (C Şeker) üretmiştir. 300 bin ton ihraç amaçlı şekeri de özel sektör şirketleri üreterek, toplamda tüm şeker sanayinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretilmiştir" denildi.

'İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR'

Açıklamada ayrıca, "Çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur. TÜRKŞEKER, şeker fiyatlarını belirlerken gerek vatandaşımıza uygun fiyatlara ürün sunma, gerekse sanayicimizin hammadde girdi maliyetlerini minimize etme hassasiyeti ile belirlemektedir. Pancar ve şeker üretiminde son yıllarda yakalanan bu ivmenin korunması ve daha ileriye taşınması hususunda TÜRKŞEKER, gerekli adımları bugüne kadar atmış olup, faaliyetlerini de bu perspektifte devam ettirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLADI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TÜRKŞEKER, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “ilgili kuruluşu” oldu.

Gelişmeyi gazetemize yorumlayan Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, kararla, daha önce özelleştirme kapsamından çıkarılan bu şirkette Tarım Bakanlığı’nın yetkili hale geldiğini söyledi.

Ayrıca son dönemde piyasada ucuz şeker bulunamadığı haberleri hakkında da konuşan Gök, şöyle dedi:

‘ZARARINA SATIYOR’

“Özeller şekeri zamlı satıyor. TÜRKŞEKER zararına satış yapıyor. Onun için de fazla satış yapmak istemiyor. Çünkü zararı büyüyor. Resmi zammı bekliyor. Pancar fiyatı ile şeker satış fiyatı arasında bir makas vardı. İki yıldır bu makas kapanıyor. Zarar ediliyor. Fiyatın artırılması beklentisi var. 1 yıldır devam eden bir süreç.”