Somalı madencilerden Dünya Madenciler Günü mesajı: “Bundan sonra iş kazalarının yaşanmamasını diliyoruz"

Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:31

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:31

Manisa Soma’da maden ocaklarında çalışan işçiler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla verdikler mesajlarda ithal kömür ve iş kazalarına dikkat çekti. Bir madenci, “Yerin 500 metre altında çalışıyoruz, kolay değil. Bundan sonra iş kazalarının yaşanmamasını dilerim” derken, bir başka madenci “Madenciler Günü'nde bu ithal kömür mücadelesine tüm madencilerin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

Soma genelinde toplamda 600 milyon ton kömür rezervi bulunuyor. Yaklaşık 12 bin maden işçisi ise Soma'da çalışıyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir araya gelen Soma’daki maden işçileri şunları söyledi:

"Emekçi kardeşlerimizin dayanışma içerisinde yaşanan bir gün olarak düşünüyorum. Hak ettikleri değeri almalarında biraz daha o günde sahip olduklarını düşünüyorum. Her ne kadar göz ardı edilse de madencilerin sosyal olarak o gün kendilerini ifade edebilecekleri bir gün olduğunu düşünüyorum."

"4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun. Benim babam 32 yıl bu madende çalıştı. Benim yaşım 30 oldu. Ben bu madenin ekmeği ile büyüdüm. Şu anda 4 tane çocuğum var, onlar da buranın ekmeği ile büyüyor. İki çocuğum büyük olsa burada çalışmasını isterim."

"Bütün madencilerin 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutluyorum. Madencilik bizde bir ata mesleği, baba mesleği. İşimizle ve mesleğimizle gurur duyuyorum. Ekmeğimizi bu şekilde kazanmaktan çok mutluyum."

"Yılda bir kez daha olsa madencilerin çektiği sıkıntıları, yaşadığı problemleri hatırlatma adına bir gün olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm madenci arkadaşlarımızın günü kutlu olsun."

"AĞIR BİR MESLEK"

"Tüm arkadaşların 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutluyorum. Madencilik kutsal bir meslek. Çok zor bir meslek. Bunu yerine getirmek insanlar için çok zor. Kazandığımız her para, her kuruşuna kadar helal. Tüm madencilerin Madenciler Günü kutlu olsun."

"UMARIM MADENCİLER HAK ETTİKLERİ YERDE KENDİLERİNİ BULUR''

"Madenciler Günü kutlu olsun. Şehit olan 301 madenciye Allah rahmet eylesin. Ailelerine ömür boyu sabır versin."

"Ben de bir maden şehidinin oğluyum. Aradan 37- 38 sene geçti. Ağır bir meslek. Burada çalışan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Zor, yapacak bir şey yok ama, bizim de yapacağımız iş bu. Şu anda dünyada en rahat meslekmiş gibi geliyor. Hiç girmeyen için zor."

"4 Aralık bizim için önemli bir gün. Madenci yerin 500 metre altında çalışıyoruz, kolay değil. Bir meslek grubunu temsil ediyoruz. Güzel bir duygu. Bugünleri görmek güzel bir duygu. Bütün emekçi kardeşlerimizin 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutlarım. Madenlerde şehit olanlara Allah'tan rahmet diler, bundan sonra bu tür iş kazalarının yaşanmamasını dilerim."

"4 Aralık Madenciler Günü, yıllardan beri emeğin, alın terinin, yıllar boyu mücadele etmiş, kendi haklarımızı kazandığımız bir gündür. Madenciler Günü'nde bu ithal kömür mücadelesine tüm madencilerin sahip çıkmasını istiyorum.'"

"4 Aralık Madenciler Günü, memleketteki madencilerin değer görmesi açısından, ülkemizde daha çok ses getiren, bir şekilde kurtlanmasını bekliyorum. Madende çalışan toplum bu işe önem gösteriyor ama diğer kesimlerden yeterince destek gelmedi. Bundan sonraki süreçte 300 kişinin ölmesini beklemeden 4 Aralık Madenciler Günü'nün kamuoyunda destek görmesini bekliyorum."

"ENERJİ POLİTİKALARI YÜZÜNDEN BU GÜNÜ BİZİM YAS GÜNÜMÜZ OLARAK GÖRÜYORUZ''

"4 Aralık deyince aklıma tüm madencilerin birlik ve beraberlik içerisinde, tüm platformlarda özgürce basın tarafından dile getirilmesini, haklarının alınmasını, sadece 4 Aralık değil, her zaman dillendirilmesini, sahip çıkılmasını demektir diye düşünüyorum.'"

"4 Aralık Dünya Madenciler Günü denilince şu anda Türkiye'de hükümetin takındığı enerji politikaları yüzünden 4 Aralık Madenciler Günü bizim yas günümüz olarak görüyoruz."