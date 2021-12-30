Son dakika | Altın fiyatları doları takip etti: Yükseliş sürüyor
Son dakika haberi | Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL ’deki yükselişle birlikte yönünü yukarı yönlü çevirdi.
Altın fiyatları Omikron’un küresel ekonomiyi önceki varyantlar gibi etkilemeyeceğine dair beklentilerle geriledi.
Dolar/TL’deki yükselişten destek bulan gram altın 765 TL seviyesine yükseldi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 250 TL'den alıcı bulurken, bin 290 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 501 TL'den alınırken, 2 bin 584 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 5 TL'den alınırken, 5 bin 144 TL'den satılmaya başladı.
TL'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 40
Ekonomistlerin beklentileri oldukça geniş bir bantta yer alırken bunun nedeni ay sonu itibarıyla TL'deki değer kaybının bir bölümünün telafi edilmiş olması. TL'de dolar karşısında geçen hafta tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan ancak yüzde 40 civarına gerilemiş durumda.
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