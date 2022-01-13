Son dakika | Altın fiyatları düşüşe geçti (13 Ocak 2022 Perşembe)
Son dakika haberi | Gram altın küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar/TL ’deki düşüşle geriledi.
Altın fiyatları, enflasyonun yükselmesi sonrasında Fed’in Mart ayında faizleri artıracağının neredeyse kesinleşmesiyle yükseldi.
Küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen gram altın, dolar/TL ’deki düşüşle gerileyerek güne 793 TL'den başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 296 TL'den alıcı bulurken, bin 314 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 592 TL'den alınırken, 2 bin 653 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 186 TL'den alınırken, 5 bin 287 TL'den satılmaya başladı.
FED'İN ALTINA ETKİSİ NE OLACAK?
Fed’in para politikasını sıkılaştıracağına yönelik şahin mesajları sonrasında altının kayıp yaşamaması, parasal sıkılaşmanın ve faiz artırımlarının çoktan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyordu. Yüksek gelen enflasyon ve mart ayında faizlerin yükseltileceğine dair beklentilerin artmasına rağmen altın fiyatlarının yükselmesi de bunu doğruluyor.
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