Son dakika | Altın fiyatları sınırlı yükseldi (21 Ocak 2022 Cuma)

21 Ocak 2022 Cuma, 09:45

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesine tırmanmasının ardından Fed’in üzerindeki para politikasını sıkılaştırma baskısı da arttı.

Altın, yatırımcıların enflasyona karşı kendilerini korumaya odaklanması ve ABD Hazine tahvili faizlerindeki düşüşle sınırlı seyir izliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar/TL ’deki düşük seyirle 788 TL sınırında bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 287 TL'den alıcı bulurken, bin 306 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 575 TL'den alınırken, 2 bin 612 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 150 TL'den alınırken, 5 bin 204 TL'den satılmaya başladı.