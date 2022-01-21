Son dakika | Dolar güne dalgalı seyir izleyerek başladı (21 Ocak 2022)

21 Ocak 2022 Cuma, 09:33

Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 36'ya yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB bu ay politika faizinde değişikliğe gitmedi. Kur kriziyle birlikte enflasyon endişeleri artarken TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

TCMB'nin dün açıkladığı faiz kararı sonrası İstanbul serbest piyasada ,4500 liradan alınan dolar 13,4520 liradan satılıyor. 15,2420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,2440 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,1810 lira olmuştu.

''GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR''

TCMB, yayımladığı karar metninde, "Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir" dedi.