Son dakika | Altın fiyatlarında son durum: Gözler ABD'ye çevrildi (3 Şubat 2022 Perşembe)
Gram altın küresel altın fiyatları ve dolar/TL ’deki yükselişle yatay bir seyir izliyor.
Altın, üç günlük yükselişin ardından yatırımcıların cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla kazançlarını korudu.
Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kurunun da 13,28’den 13,53’e kadar tırmanmasıyla perşembe günü 781 TL civarında bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 277 TL'den alıcı bulurken, bin 298 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 562 TL'den alınırken, 2 bin 596 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 108 TL'den alınırken, 5 bin 172 TL'den satılmaya başladı.
GÖZLER ABD'DE
Altın yatırımcıları özel sektör istihdamının beklentilerin bir hayli altında kalması sonrasında gözlerini cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi.
ABD’de tarım dışı istihdamdaki artış son 5 ayın 4’ünde beklentilerin altında kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin Ocak ayı için beklentisi ise 199 binlik bir artış kaydedileceği yönünde.
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