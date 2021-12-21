Son dakika | Bakan Nebati'den mevduat düzenlemesi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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